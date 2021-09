Kiwi dá klientům za zrušené lety poukazy za 60 milionů. Platit budou dva roky

Podle šéfa Kiwi.com Olivera Dlouhého někteří zákazníci stále čekají na refundace za zrušené lety od aerolinek, které často výplatu odkládají, aby udržely svůj byznys v chodu. Kiwi.com se proto rozhodlo poskytnout kredit těm českým zákazníkům, jejichž žádosti o refundace ještě nebyly uzavřeny.

S ohledem na čas, který od některých zrušených letů uplynul, je totiž podle Dlouhého pravděpodobné, že v některých případech už refundace od aerolinek nebude možné vymoci zpět.

„Tok refundací od aerolinek byl naprostým chaosem a ačkoliv může být těžké zvenku porozumět situaci, ve které jsme se přes značné komplikace snažili tyto refundace vymoci, dělali jsme a stále děláme vše, co je v našich silách, abychom dostali zpět k zákazníkům, co jim náleží. Ne vždy je to ale možné,“ řekl Dlouhý.

České zákazníky Kiwi.com, jejichž žádosti o refundace ještě nebyly uzavřeny a jimž byl zrušen let důsledkem pandemie, bude společnost kontaktovat e-mailem. Kredity od Kiwi.com budou platné 24 měsíců pro použití na let od jakékoliv aerolinky bez ohledu na to, kterou si zákazník původně vybral.

Někteří zákazníci si na Kiwi.com stěžují

Při komplikacích s vracením peněz ale někteří zákazníci poukazují i na pochybení na straně samotného Kiwi.com. „Před rokem jsme měli letět s přítelem z Vídně do Helsinek. Kupovali jsme si let přes Kiwi, ale zrušili nám ho v návaznosti na aerolinky,“ říká Kristina Vurmová Labohá.

Zákaznice se rozhodla nechat vymáhání peněz na Kiwi, i když je v tom případě nedostane všechny. Přestože na elektronickém účtu na webu firmy je již nějakou dobu uvedeno, že peníze už dopravce vrátil, ona je nedostala a e-mailem jí přišel voucher na nákup letenky. Když jej chce využít, stejně po ní chce rezervační systém číslo platební karty. „S tímto postupem nesouhlasím,“ uvádí Vurmová.

Podle Niny Černé, která za Kiwi.com komunikuje, společnost veškeré refundace, které od aerolinek získá, předává zákazníkovi jak nejrychleji je to možné. Doplnila, že zákazníci kredity-vouchery přijmout nemusí a mohou žádat dále o refundaci.



Podle dat, které má firma k dispozici, důvěra v cestování stoupá a zákazníci se vracejí. Na vrcholu pandemie bylo zrušeno 97 procent letů, loni v létě 32 procent a letos v létě čtyři procenta.



Kiwi.com loni v prosinci firma čerpala půjčku zhruba 1,2 miliardy korun krytou programem Covid plus garantovanou státní úvěrovou pojišťovnou EGAP. Proti tomu vystoupila konkurence, které se nelíbilo, že půjčku získává firma většinově vlastněná americkým fondem General Atlantic.

Společnost založili v roce 2012 Oliver Dlouhý a Jozefe Képesi. Přeprodávala letenky různých, i nespolupracujících aerolinií. V současnosti kombinuje lety a pozemní přepravu více než 800 přepravců. Na Kiwi.com se denně odehraje přes 100 milionů vyhledávání. Firma celosvětově zaměstnává 2 000 lidí.