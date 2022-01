Hlavně mít do konce ledna na skle vylepenou dálniční známku! Stresová situace řady řidičů časově ukotvená do prosince a ledna se pomalu rozpouští do celého roku. Čísla státní společnosti Cendis, která systém dálničních známek spravuje, to jasně dokládají. K 26. lednu se zatím v letošní prodejní špičce, tedy v období od prosince do konce ledna, prodalo 1 220 995 známek (desetidenních, měsíčních a ročních).