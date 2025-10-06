Z Berlína do Prahy přijel poslední „knedlíkový expres“. Nahradí ho ComfortJet

Na cestu z Berlína do Prahy v pondělí ráno vyjel poslední vlak s jídelním vozem s červenými koženkovými sedačkami a českou kuchyní, jemuž Němci přezdívali knedlíkový expres. Potvrdil to mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský. Německá média píšou o kultovních vlacích a také o tom, že pro cestující končí jedna éra.
Restaurační vozy WRmz se přesunou na jiné linky, kde budou stačit jejich technické parametry. (10. ledna 2025) | foto: České dráhy

České dráhy už minulý týden informovaly, že od úterý 7. října na všech spojích Berliner do německé metropole nasadí kompletní devítivozové soupravy ComfortJet, a to včetně nové generace restauračních vozů. Původní restaurační vozy typu WRmz815 s typickými červenými koženkovými sedačkami se podle Šťáhlavského už zčásti přesunuly na vybrané dálkové spoje jezdící na Ostravsko, případně dál na Slovensko a do Polska.

Poslední spoje Berliner se starými jídelními vozy vyjely v neděli odpoledne z Prahy do Berlína a v pondělí krátce před sedmou hodinou ranní z Berlína přes Drážďany zpět do Prahy.

Konce takzvaných knedlíkových expresů si všímá řada německých médií. Například regionální saský deník Sächsische Zeitung píše o „kultovním“ vlaku s „legendárními“ jídelními vozy a o „konci jedné éry“. Veřejnoprávní stanice MDR připomíná, že se konec provozu starých jídelních vozů na lince mezi českou a německou metropolí neobešel bez protestů a cituje spisovatele Jaroslava Rudiše, podle něhož přicházejí Česko i Německo o evropské kulturní bohatství. Na konec provozu oblíbených jídelních vozů upozornily například i listy Dresdner Neueste Nachrichten a Tagesspiegel či veřejnoprávní stanice rbb.

„Nové vlaky přinášejí vyšší komfort, lepší služby a do budoucna i zrychlení cesty a zkrácení cestovní doby,“ uvedl v tiskové zprávě ke konci tradičních jídelních vozů na lince z Česka do Německa a zpět generální ředitel Českých drah Michal Krapinec. „To, co se nám osvědčilo, jako například špičková gastronomie v restauračním voze, přitom zachováváme a dále ještě upgradujeme. Výborný řízek nebo svíčkovou a čepované pivo si tak cestující užijí i nadále,“ dodal.

