Trať z letiště musí vést na hlavní nádraží. Projekt je třeba předělat, žádá ministr

Přímé napojení letiště na významné nádraží s dálkovým a mezistátním provozem byl v minulosti požadavek Evropské unie pro čerpání dotací na jeho výstavbu. Z tohoto důvodu Správa železnic vymýšlela možnosti, jak hlavní a Masarykovo nádraží propojit například tunelem s eskalátorem.

Unijní peníze ale nejsou podle ministra dopravy Martina Kupky důvodem, proč v průběhu projektu, kdy už se na části trasy staví a rekonstrukce Negrelliho viaduktu je hotová, úřad takto radikálně změnil názor.

„Klíčový impuls přišel proto, abychom dokázali zpříjemnit propojení rychlíkových spojů, pražského letiště a i budoucích vysokorychlostních spojů. Je to navíc srovnání podmínek s jinými významnými městy jako je Vídeň, nebo Berlín“, uvedl ministr. Po přejetí Negrelliho viaduktu budou vlaky z Pražského letiště směřovat pod zem a dále pak do podzemního terminálu v prostoru pražského hlavního nádraží. Tam pak půjde přímo přestoupit jak na regionální příměstské tak i dálkové a vysokorychlostní vlaky.

Nebude to ale zdaleka hned. Termín pro dokončení takzvaného Železničního uzlu Praha, jak se propojení budoucí sítě vysokorychlostních a regionálních vlaků v Praze označuje, má termín dokončení v roce 2050.

Potřebuje Praha vlakové spojení centra s letištěm? ANO 1971 NE 151

Tunelové propojení s pražským hlavním nádražím ale není jediné, které železničářům přidělává vrásky. Druhým je plánovaný tunel pod Střešovicemi, který sice má být místy veden až v osmdesátimetrové hloubce, i tak se ale setkává s odporem místních obyvatel.

Pokud by chybějící tunel blokoval spuštění celé nové trati, navrhla Správa železnic náhradní řešení. „Kdybychom toto spojení nezprovoznili kvůli jedinému úseku, bylo by to škoda,“ uvedl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Na trase probíhající zástavbou vil a domků ale podle něj bude obtížené vystavět trakční vedení. Zvažuje se proto varianta využití bateriových nebo vodíkových vlaků.

V současnosti stavaři rekonstruují úsek mezi Pražskými Bubny a Výstavištěm, další část spojení v minulosti označovaného jako rychlodráha, se staví v okolí Kladna a rekonstrukce Negrelliho viaduktu je už dokončena.

Celkem už je ve výstavbě 174 kilometrů železničních tratí. Letos na výstavbu a údržbu železnice směřovat sedmdesát miliard korun. Stavební práce jsou naplánovány na 38 úsecích, na polovině se už práce spustily nebo byly po zimní přestávce obnoveny.