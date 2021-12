Nechcete to zkusit bez kaprů? nabádá Komerční banka. Za kampaň to schytala

Influencerka Lucie Zelinková, s níž Komerční banka spolupracuje, ve videu upozornila, že na Vánoce se v Česku spotřebuje asi 18 tisíc tun kaprů, což podle přepočtu odpovídá 32 tunám oxidu uhličitého. „A nechcete to třeba letos zkusit jinak?“ zeptala se influencerka na závěr videa.

Narážky na české tradice namíchly například poslance Jana Bartoška. „Jako poslance JČ kraje a rybáře se mě dotklo, že zahraničním kapitálem vlastněná KB dělá kampaň o přehodnocení štědrovečerního menu s tradičním kaprem! Některé věci by neměly podléhat módě. Co by se asi ve Francii dělo, kdyby jejich rybářům chtěl někdo brát práci?“ zeptal se Bartošek na Twitteru.

K odvolání ředitele banky pak ze stejného důvodu vyzval europoslanec Tomáš Zdechovský. „Už jsem napsal stížnost do Francie. Tohle je přes čáru. Tím u mě skončili. Za toto by měl okamžitě skončit ředitel!“ reagoval.

Magazín o ekonomice Finmag navíc upozornil, že daná čísla nesedí s realitou. „Začněme tím, že 18 000 t kapra se u nás na Vánoce fakt nesní, ale vyloví za rok. Z toho něco přes půlku jde na vývoz, zejména do Německa,“ uvedl časopis na Twitteru.

Na banku i samotnou influencerku se pak obrací s dotazem, jaká by podle nich měla být vhodná alternativa. Pozastavuje se nad tím, že pokud by čísla použitá v kampani byla správná, uhlíková stopa produkce kapra by byla nejmenší ze všech druhů mas. „Tak jestli vám jde o tohle, hlavně kapra nenahrazujte vepřovým řízkem. Nebo smažákem,“ uvedl Finmag.

Na „protikapří“ vánoční kampaň reagujíe i veřejnost. „Kapra si vzít nenecháme. Nikdy. Nech´ si to napamatují!“ nebo „Neumím si představit, že by francouzská banka vyzývala francouze k bojkotu třeba francouzských sýrů,“ zní některé z řady příspěvků na sociálních sítích.

Komerční banka se za nepřesné údaje omluvila. Data podle informací pro server Novinky.cz čerpala od experta Viktora Třebického. Nezohlednila už ale fakt, že polovina kaprů je určena k exportu, uvedl mluvčí Komerční banky Pavel Zúbek.

Komerční banka pro svou kampaň oslovila několik dalších influencerů, mezi nimi jsou například zpěvák Ben Cristovao, moderátor Milan Peroutka, už zmíněná Lucie Zelinková, youtuber Luboš Kulíšek nebo blogerka Eliška Hudcová.

Kampaň běží od 15. do 26. prosince na sociálních sítích. V celkem šesti videích se oslovení influenceři věnují tipům, jak ekologičtěji přistupovat například ke štědrovečerní večeři, k vánočnímu osvětlení, ale také k nákupu či balení dárků.