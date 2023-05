Kompletní zákon o sdílení energií se do konce roku nestihne. Vzniká plán B

„V těchto hodinách probíhají debaty nad nějakým již upraveným nebo z části upraveným návrhem dané novely,“ uvedl Blahoslav Němeček, expert na regulaci energetiky společnosti EY a poradce premiéra Petra Fialy na sedmém ročníku Solární konference.

Podle jeho odhadu by se vláda měla návrhem novely zákona o komunitní energetice zabývat v následujících dnech, nejpozději však do konce června. Aby se však novela k vládě vůbec dostala, je nutné kladné stanovisko legislativní rady vlády.

„Stanovisko bylo zatím velmi silně negativní, protože první návrh rozhodně nelze řadit mezi podařené. Teď se to nějakým způsobem zachraňuje, vyhazují se z toho nějaké zbytné věci, které nebyly dobře připravené a kazí to,“ uvedl Němeček.

Z vlády novela poputuje do Poslanecké sněmovny, jenže pak už budou prázdniny a s nimi přijde i letní parlamentní přestávka. Druhé čtení tak lze očekávat až v září. Schválení do konce roku všemi zákonodárnými orgány se proto stává nemožným. Němeček nicméně na Solární konferenci zároveň upozornil na to, že některé subjekty na trhu s účinnosti zákona od roku 2024 počítají. Jde například o Místní akční skupinu Opavsko.

„Trh si žádá jistotu, protože se tu budou investovat nemalé prostředky, tak musí být jasné, kudy se to bude ubírat. Proto je tu určitá ambice přes léto připravit jakýsi sekundární návrh,“ uvedl Němeček. Tento sekundární návrh by se schválil ještě před koncem roku.

„Pokud by se to takto událo, tak se ubíráme k tomu, že některá ustanovení daného zákona by mohla být účinná už od 1. ledna 2023, další a zásadní ustanovení z pohledu infrastruktury by mohla být účinná od července roku 2024,“ uvedl Němeček. V druhé fázi by se podle něj například ustavil takzvaný čtvrthodinový obchodní vyhodnocovací interval, tedy měření spotřeby elektřiny po patnácti minutách. „Ambice je to mít připravené. Jestli pak bude politická vůle to udělat, je druhá věc,“ dodal expert.