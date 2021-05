Konec Rusů v tendru na Dukovany nám zjednodušil život, říká šéf ČEZu Beneš

Praha Nestavět nový jaderný blok by bylo nezodpovědné, míní šéf energetické firmy ČEZ Daniel Beneš. Musí ale hledat i další cesty, jak nahradit zapovězené „špinavé“ uhlí. Věří, že vyrostou soláry v opuštěných povrchových dolech či větrníky na horách.

Lidovky.cz: U projektu stavby nového bloku jaderné elektrárny Dukovany uchazeči – francouzská společnost EDF, kanadsko-americká Westinghouse a korejská KNHP – mají brzy začít vyplňovat takzvané bezpečnostní dotazníky. Je to pro tendr, který bude následovat, důležité?

Hlídáme si, aby bezpečnostní dotazníky nezdržely harmonogram projektu. Není to zbytečný krok. Ukáže nám, kdo na tom jak je, jaké má finanční zdraví, s kým je ochotný spojit se v konsorciu. Někdo může namítat, že bezpečnostní posouzení ztratilo význam tím, že pozvání do tendru nedostanou čínská společnost CGN ani ruský Rosatom. Já si ale myslím, že se můžeme dozvědět celou řadu věcí.