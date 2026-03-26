Konec svobodné plavby. Írán chce uzákonit poplatky, které bude vybírat v Hormuzu

Íránský parlament připravuje návrh zákona, na jehož základě by Teherán formálně zpoplatnil cestu Hormuzským průlivem, napsala agentura AP s odvoláním na íránská média. Teherán již nyní po některých lodích požaduje poplatek, aniž by to bylo podloženo zákonem.
Hormuzský průliv je průliv mezi Perským zálivem a Ománským zálivem, který je částí Arabského moře. Odděluje také ománský poloostrov Musandam na jihu od asijské pevniny na severu. Jako jediná spojnice mezi Perským zálivem a oceánem patří mezi nejdůležitější strategická místa na světě. | foto: Reuters

Íránské agentury Fars a Tasním, které mají blízko k íránským revolučním gardám, s odkazem na íránského poslance uvedly, že parlament pracuje na formální kodifikaci íránské svrchovanosti, kontroly a dohledu nad Hormuzským průlivem, což by zároveň mělo zajistit zdroj příjmů skrze vybírání poplatků.

Tento plán by právně uznal íránskou správu nad průlivem a formalizoval jednostranné ujednání, o kterém již informoval námořní průmysl. V jeho rámci jsou od plavidel požadovány platby až ve výši 2 milionů dolarů jako neformální mýtné.

Poplatky jsou přirozené

„Je to zcela přirozené, stejně jako se platí za tranzit zboží v jiných koridorech, je koridorem i Hormuzský průliv,“ uvedl poslanec Mohammadrezá Rezají Kúčí. „My zajišťujeme jeho bezpečnost a je normální, aby lodě a ropné tankery platily takové poplatky,“ dodal.

Agentura Fars s odvoláním na nejmenovaného zákonodárce uvedla, že návrh by měl být dokončen příští týden

Írán čelí úderům Izraele a Spojených států od konce února. Teherán vojensky reaguje a jeho rakety a drony zasahují okolní státy, kde se nacházejí americké základny. Íránci zároveň výrazně omezují plavbu Hormuzským průlivem, který leží na klíčové trase pro export ropy z Perského zálivu.

Otázky pro námořní dopravu

Mýtné a sliby bezpečného průjezdu vyvolávají složité otázky pro námořní dopravu, která se sice snaží zachránit posádky a náklad uvázlé v Perském zálivu, ale zároveň se zdráhá čelit bezpečnostním rizikům. Svoboda plavby v takovýchto klíčových úsecích je obvykle zaručena mezinárodním právem.

„V konečném důsledku jde o to, zda v této věci Íránu uvěříte,“ uvedla Amanda Bjornová, vedoucí oddělení pojistných událostí u námořního pojišťovacího makléře Cambiaso Risso Asia.

„Bude to přispívat k brzdění světového obchodu, v němž jsme se – zhruba posledních sto let – těšili ze svobodné plavby,“ dodala.

Před začátkem války procházela Hormuzským průlivem zhruba pětina světových dodávek ropy a plynu. Kvůli hrozbám ze strany Íránu se lodní doprava v této úžině prakticky zastavila. Konflikt se tak citelně dotýká ceny ropy na mezinárodních trzích a také cestovního ruchu a letecké dopravy v oblasti.

