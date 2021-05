Konec zákaznických karet se blíží. Řetězce je nahrazují aplikacemi, nabízí v nich i slevové kupony

Praha Zákaznickou kartu jsme ještě nedávno běžně vytahovali u pokladny při placení nákupu. To se však možná brzy změní. Malý kus plastu, který svému držiteli zajistí výhody a slevy, postupně mizí z našich peněženek. Stále častěji totiž především potravinové řetězce vedle kartiček nabízejí mnohdy výhodnější slevové mobilní aplikace.

Vůbec nejúspěšnější je za poslední měsíc aplikace Můj Albert, která ještě před pár dny vévodila v žebříčcích Google Play a App Store. Za jeden měsíc si ji stáhlo až 600 tisíc uživatelů. Mluvčí řetězce Jiří Mareček sice přiznal, že se částečně jedná o náhradu za zákaznickou kartu, ale aplikace má mnohem více možností.



„Z celé nabídky funkcí a výhod, které aplikace nabízí, totiž kartička umí jenom slevy. A to ještě neumožňuje zákazníkům ani vybrat si čas, kdy slevu uplatní. Aplikace nabízí celou škálu funkcí a výhod, které kartička nikdy nenabídne,“ řekl serveru Lidovky.cz Mareček. Klasickou zákaznickou kartu přitom Albert na rozdíl od většiny řetězců nikdy nenabízel. Údajně k tomu s ohledem na životní prostředí a s příchodem aplikace ani nedojde.

Mezi nejoblíbenější funkce patří podle Marečka sbírání kreditů a následné slevy, které věrnostní program nabízí. Zákazníci také rádi využívají akční leták, který je v aplikaci k dispozici společně s relevantními slevami. Populární je také nákupní seznam a jeho rodinné sdílení.

S aplikací ve výhodě

Řetězec Penny Market, který má v Česku největší počet poboček, spustil aplikaci Penny teprve na začátku května. Už nyní registrují desítky tisíc stažení. Právě Penny Market i nadále nabízí zákazníkům takzvaný základní slevový nosič, který je z plastu. Je údajně pro všechny, kteří se nemohou nebo nechtějí zaregistrovat online. Nicméně lidé s chytrým telefonem mají výhodu. S digitální kartou Moje Penny totiž zákazník získá víc.

„Kromě výhod základní karty mohou vlastníci digitální karty prostřednictvím aplikace využívat slevové kupony na vybrané výrobky, mohou se účastnit exkluzivních soutěží, využívat slevy na zájezdy při využití služby Penny dovolená a další výhody. Mezi nejoblíbenější funkce aplikace patří právě slevové kupony na vybrané výrobky, které jsou k dispozici v rámci aplikace pouze jejím uživatelům,“ řekl serveru Lidovky.cz mluvčí Penny Marketu Tomáš Kubík.

S nahrazením reklamních letáků aplikací v nejbližší době řetězec nepočítá. Stejně jako v případě věrnostního programu i u letáků platí, že je tady stále velká skupina zákazníků, kterým standardní papírová forma vyhovuje a jsou na ni zvyklí.

Slevy i v zahraničí

Takzvanou mezinárodní kartu nabízí zákazníkům pouze řetězec Lidl. Aplikace Lidl Plus je v současné době aktivní v 17 zemích, ve kterých mohou se svou digitální kartou nakupovat levněji i čeští zákazníci. Karta má podobu QR kódu, který v průběhu markování zboží stačí přiložit ke speciálnímu skeneru a čerpat výhody.

„Digitální rozhraní nám umožní nabídnout zákazníkovi mnohem více, než bylo doposud u zákaznických karet zvykem. Nejen to, co již nabízíme, ale mnoho dalšího, co se teprve chystá. Cílem je vytvořit z Lidl Plus nejen komunikační kanál pro akční nabídky, ale především úspěšnou aplikaci pro správu všech nákupů,“ popisuje mluvčí řetězce Tomáš Myler.

Všichni registrovaní uživatelé mají kromě standardního cenového zvýhodnění k dispozici také exkluzivní slevové kupony, jejichž účelem je poskytnout zákazníkům nabídku přesně na míru podle vlastních preferencí. Zároveň jsou součástí i elektronické opisy papírových účtenek, jejichž prostřednictvím lze uskutečnit reklamaci nebo vrácení nakoupeného zboží.

Podobné aplikace ovšem nenabízejí jen potravinářské řetězce. Třeba síť drogérií Rossmann láká své zákazníky na takzvaný Rossmann Club, který poskytuje mimo jiné uvítací kupon nebo slevy za věrnost. Zároveň mají registrovaní nárok na desetiprocentní slevu v měsíci svých narozenin.

Síť čerpacích stanic Benzina zase v rámci své mobilní aplikace rozdává zákazníkům takzvané koníky, tedy věrnostní body. Zároveň je možné ji propojit s klasickou plastovou Tankartou Easy, prostřednictvím které lze čerpat slevu až jednu korunu z litru paliva při každém tankování.