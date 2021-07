Koronavirus krátí život a přináší další zdravotní komplikace. Pojistky proto mohou zdražovat

Praha Koronavirus prokazatelně zkracuje délku dožití a vyvolává i další zdravotní komplikace. Reagovat na to budou muset pojišťovny: jejich modely na epidemii nebyly připraveny.

Třicet dní od diagnózy nemoci covid-19 u člověka roste riziko úmrtí či nutnosti vyhledat zdravotní péči, prokázala prozatím největší studie věnovaná následkům pandemie koronaviru. Současně s tím hlásí pojišťovny výrazné nárůsty ve vyplácení plnění životních pojistek. Černá data o řádění zákeřného viru budou přibývat a reagovat na ně bude muset i sektor pojišťovnictví: velmi pravděpodobně zdražením.

Studie vědců z amerického St. Louis publikovaná v prestižním časopise Nature prokázala, že koronavirus zkracuje délku dožití, u každého individuálně, a hrozí i plejádou následných komplikací. „Naše závěry ukázaly, že pacienti po akutní fázi covidu-19 trpí značnou zátěží zdraví, jež zahrnuje plíce i řadu dalších orgánů,“ uvedli autoři výzkumu.



Podle šéfa internetového pojištění Mutumutu Jindřicha Lenze budou na podobné studie brzy reagovat i pojišťovací ústavy. Logicky, covidem stižení klienti pro ně už nyní znamenají značné riziko, pomyslnou černou skříňku, do níž jejich pravděpodobnostní modely neumějí proniknout. Zatím k tomu totiž nemají data. „Řekl bych, že v první fázi se pojišťovny leknou a nebudou lidi s prodělanou covidovou hospitalizací vůbec pojišťovat,“ řekl Lidovky.cz Lenz. Výsledkem podle něj bude zdražování pojistek, především pro nové klienty.



Údaje od pojišťoven, které Lidovky.cz získaly, covidový trend potvrzují. Například UNIQA s více než 660 tisíci klienty hlásí ve vyplácení nárůst o deset procent u životního pojištění vinou smrti, o 25 procent u připojištění v pracovní neschopnosti a o 15 procent u připojištění při pobytu v nemocnici. Společný jmenovatel toho všeho je dle mluvčí pojišťovny Evy Svobodově zřejmý: epidemie covidu.

„Pravdou je, že v uplynulých měsících zaznamenávají všechny pojišťovny, které se zabývají životním pojištěním, postupné výrazné navyšování škodních plnění v podstatě ve všech rizicích,“ potvrdil serveru Lidovky.cz Petr Procházka, ředitel úseku pojištění osob pojišťovny Kooperativa s více něž 2,5 milionu klientů. Výjimkou je – logicky – pojištění úrazů. Též pojišťovna Allianz hlásí nárůst, dokonce vyšší než vloni. „Během podzimní covidové vlny byl počet těchto pojistných událostí vyšší takřka o třetinu, letos na jaře už skoro o polovinu,“ uvedla mluvčí Allianz Marie Petrovová.

Sazby drží. Zatím

Závěry studie vědců ze St. Louis potvrdily to, co zdravotníci už dlouho tuší: covid v lidském těle rozhází, co může. Výčet zaznamenaných komplikací zahrnoval akutní problémy se srdcem včetně arytmie, poškození ledvin, poruchy paměti, duševní problém či tromboembolickou chorobu. Zarážející je však především zjištění, že se toto riziko prokazatelně týká i těch, kteří neměli těžký průběh. V Česku se novým typem koronaviru nakazilo doposud přes 1,6 milionu lidí.



Dle Lenze se pojišťovny dostaly do nepříjemného momentu. S miliony klientů mají uzavřené životní pojištění, smlouvy ale nastavovaly z jiných podmínek. Příchod covidu představuje statistikami nepokrytý fenomén, který jim komplikuje výpočet, za kolik se člověka ještě vyplatí pojistit. Spočítat exaktně dopad covidu totiž zatím nelze.

Svobodová uvedla, že UNIQA monitoruje dopady onemocnění na klienty na měsíční bázi. Stejně jako třeba Kooperativa sleduje i výsledky zahraničních studií.

Okolo možného zdražení pojistného pojišťovny našlapují jen opatrně. Dle Procházky je zatím příliš brzy na zasahování do sazeb. Pro relevantní změny v kalkulaci pojistných modelů zatím není dostatek dat. Podle Svobodové není porovnatelnost se zahraničními analýzami pro české prostředí průkazná. V tuzemsku rozsáhlá studie zaměřená tímto směrem zatím chybí.

Astronomický růst výdajů za covid může srazit úspěšná očkovací kampaň, jež rizika spojená s proděláním výrazně snižuje.

Předpovědi Lenze z Mutumutu se zatím shodují s realitou. Všechny pojišťovny data sbírají, ale nereagují na ně. Zatím. Postupné úpravy podkladů, z nichž vycházejí experti na pojistné riziko, ale dle něj přijdou. „Oddělení zdravotního úpisu začne hlásit, že lidi s covidem jim prodělali tuto a tuto nemoc, a tato hlášení se začnou hromadit. Incidence nemocí začne růst a pojišťovna se tím začne zabývat. Výsledkem bude model, že se lidé od určitého věku nepojistí a do určitého věku tam bude přirážka,“ popsal možný budoucí scénář „pojišťovák“ s desetiletou praxí.

Covid může podle Lenze zapůsobit jako sněhová koule, na kterou se začnou nabalovat další a další zdravotní komplikace. „Zvedne se pojištění novým klientům, aby pokryly ztráty za ty stávající,“ uvedl šéf internetového pojištění.

Specifický příklad představuje životní pojištění, které se většinou uzavírá až do 65 let. Lidé ho často platí desítky let. Pojišťovna však nemůže do již uzavřených kontraktů zasáhnout. Jenže stovky tisíc těchto pojištěnců prošly covidem, čímž se u nich riziko smrti či vážných zdravotních komplikací výrazně zvýšilo. Takto je však pojišťovny „naceněné“ nemají.