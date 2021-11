Kostnické náměstí ožilo. Žižkovský projekt s malým rozpočtem zaujal nejen odbornou veřejnost

Přehlížený prostor, který je částečně náměstím i parkem, prošel zásadní proměnou. „Revitalizace byla založena na respektu k původním tvůrcům a stávajícím stromům. Zároveň jsme se pokusili vytvořit obyčejný, jednoduchý dojem bez zbytečné okázalosti, což je základní rys Žižkova,“ uvedly hlavní tvůrkyně, architekty Hana Špalková a Radmila Fingerová.



Z původního zachovaly i historické schodiště a kamenné zdi, oživily litinové zábradlí a mozaiku chodníku obnovily v původním vzoru. Jinak ale do prostoru poměrně radikálně zasáhly. Výrazně jej otevřely a učinily z něj místo setkávání. Kavárna společně s toaletami přináší nejen cennou službu, ale také zvyšuje bezpečnost místa. Prokoukla i rozvodna, dostala zelenou střechu a stala se součástí náměstí.

„Na porotu také zapůsobilo přijetí projektu obyvateli čtvrti. Na náměstí se konají různé akce a odehrávají se činnosti, do nichž se obyvatelé ochotně zapojují,“ stojí v hodnocení. Podařilo se tak přesně splnit to, co se od zadání očekávalo.

„Tento typ skromného projektu, který – přestože neměl velký rozpočet –, se projevuje velmi expresivně, reprezentuje vynikající sociální cítění, představuje skvělý výběr a kombinaci materiálů a minimální, ale precizní design,“ dodala porota.