Praha se kvůli nájmům rozrostla k Lovosicím. Expert vysvětluje, jak si stojí trh s průmyslovými nemovitostmi

Lidovky.cz: Minulý rok byl v průmyslových nemovitostech nakonec rekordní. Co loni růst táhlo?

S příchodem pandemie v roce 2020 vstoupila na trh nejistota. Majitelé i nájemci byli nervózní, nikdo nevěděl, co se bude dít. Trh se na několik měsíců zastavil. Ke konci roku a poté naplno v roce 2021 se to dalo do pohybu a přišel růst. Pronajalo se dvakrát víc prostor než o rok dříve. Tahouny byly e-shopy, logistika a balíkové služby. Boom byl ale ve všech směrech. Máme i výrobní společnosti, které díky stávající situaci rostou. Zboží, které dovážely, začaly vyrábět, stávalo se i to, že se výroba přesunula ze zahraničí do Česka.