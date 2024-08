Křetínský chystá velké investice, EPH chce většinu ve Slovenských elektrárnách

Kromě toho navíc pokračuje v miliardových investicích do svých zdrojů v energetice v Německu. Informoval mluvčí holdingu Daniel Častvaj.

Slovenské elektrárny jsou největším producentem elektřiny na Slovensku, do jejich portfolia patří například tamní jaderné elektrárny. Třetinu akcií ve společností nyní nepřímo drží energetická skupina EPH, která je součástí holdingu EPCG.

Obchod by mohl být dokončen v řádu měsíců

„Další třetinu, kterou nyní drží italský Enel, můžeme dle dříve uzavřených dohod odkoupit a hodláme tak učinit,“ řekl Častvaj. Cenu ani termín dokončení transakce podle něj není kvůli regulatorním důvodům možné specifikovat. Podle zdrojů ČTK ovšem jednání EPH s italskou firmou v současnosti pokračují a obchod by mohl být dokončen v řádu měsíců.

EPH by dokončením obchodu získalo ve slovenském firmě majoritu. Nyní se kromě italského koncernu o Slovenské elektrárny dělí ještě se slovenským státem, který vlastní zbývající třetinu akcií firmy.

Další investice do energetiky má EPCG rozplánovány v Německu, kde je aktivní zejména prostřednictvím další dceřiné skupiny EP Energy Transition. Do přeměny tamních uhelných aktiv plánuje postupně vynaložit až deset miliard eur (přes 213,6 miliardy Kč). „Transformace původně uhelných aktiv na už započala, průběžně odstavujeme uhelné bloky a investujeme do výstavby nových obnovitelných nebo nízkoemisních zdrojů,“ uvedl Častvaj.

Strategickým krokem pro vydavatelství

Velkou akvizici připravuje také mediální divize EPCG, kterou skupina kontroluje v rámci Czech Media Invest (CMI). Ta loni převzala druhé největší francouzské vydavatelství Editis. Toto vydavatelství před pár dny ve Francii oznámilo, že zahájilo exkluzivní jednání o převzetí plného podílu ve vydavatelství Delcour, které se zaměřuje hlavně na komiksové tituly.

Spojení by podle skupiny bylo významným strategickým krokem pro vydavatelství. „Editis by posílil svou pozici v segmentu komiksů a mangy s vysokým potenciálem na francouzském vydavatelském trhu. Delcourt by pro svůj další rozvoj získal podporu silné a diverzifikované vydavatelské skupiny,“ uvedla skupina. Detaily jednání zatím společnosti neuvedly.

Editis je přední francouzská vydavatelská skupina, která sdružuje 56 nakladatelství. Delcourt Group má průměrný čistý obrat kolem 105 milionů eur (zhruba 2,65 miliardy Kč), každoročně vydává přibližně 700 nových titulů.

EP Corporate Group vznikla v roce 2020, odkdy koncentruje strategická aktiva Daniela Křetínského a jeho manažerského týmu. Jedná se především o Energetický a průmyslový holding (EPH), který zahrnuje přes 70 společností po celé Evropě, a loni založená EP Energy Transintion, která se transformovala z německé skupiny LEAG.

Kromě energetické sekce patří do EPCG také například mediální skupina CMI nebo EC Investments. V EPCG má Křetínský 89,3 procenta akcií a zbylých 10,7 procenta skupina manažerů EPH. EPH byl zapsán do obchodního rejstříku před 15 lety, 10. srpna 2009.