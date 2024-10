Film HBO odhaluje tvůrce bitcoinu. Kdo se skrývá pod jménem Satoši Nakamoto?

Podle stominutového filmu s názvem Money Electric: The Bitcoin Mystery, jehož součástí je několik rozhovorů s odborníky z oboru, mohli být do tvorby kryptoměny bitcoin už od úplného počátku zapojeni i jiní. Ve snímku zaznívá, že mezi další horké kandidáty se řadí také Adam Back, investor Roger Ver nebo dlouholetý propagátor kryptoměn Samson Mow, píše agentura Bloomberg.

Za dokumentem stojí Cullen Hoback a ten se v něm rozhodl nabídnout několik nepřímých důkazů o tom, kdo skutečným tvůrcem bitcoinu vlastně je. Do filmu zapojil řadu příspěvků z internetových diskuzních fór z dřívější doby, podle kterých odhadnul, že za pseudonymem Satoši Nakamoto s největší pravděpodobností stojí právě Peter Todd.

Zahraniční novináři krátce po prvotním zveřejněním filmu dlouho neotáleli a rozhodli se Todda s žádostí o odpověď oslovit. Ten prý však jen pokrčil rameny a označil domněnku za směšnou. „Konspirační myšlení režiséra. Nejsem Satoshi,“ uvedl pro CNN.

Odhalení skutečné identity jako riziko

O tom, kdo vlastně za Satoši Nakamotem skutečně stojí, se spekuluje už od roku 2009. Je otázkou, jestli se někdy opravdu povede skutečného či skutečné tvůrce odhalit. Někteří odborníci ale varují, že prozrazení identity by mohlo mít pro bitcoin negativní důsledky, neboť by mohlo ovlivnit ochotu firem i vlád po celém světě tuto kryptoměnu akceptovat.

Za patnáct let se povedlo bitcoinu proniknout do hlavního proudu finančního světa. V dnešní době je už jen velmi málo lidí, kteří o něm ještě neslyšeli. Letos se však investování do bitcoinu otevřelo i širšímu okruhu investorů, protože americká Komise pro cenné papíry počátkem roku 2024 schválila bitcoinové fondy. Ty umožňují do bitcoinu investovat, aniž jej investor musel nakupovat a držet přímo.

V průběhu posledních let se však objevily i odborné názory, že za pseudonymem Satoši Nakamoto spíše stojí více lidí. V roce 2014 pak server Newsweek přišel s tím, že za bitcoinem stojí fyzik Dorian Nakamoto, což on sám krátce poté popřel. V roce 2015 ukázal deník New York Times prstem na počítačového vědce Nicka Szaboa. Za Satošiho Nakamota se snažil prohlásit i Australan Craig Wright, krátce na to ale britský soudce rozhodl, že ani Wright skutečným tvůrcem bitcoinu není.

Kdo je Peter Todd?

Peter Todd v současné době působí jako konzultant na platformě GitHub, a to v oblasti aplikované kryptografie. Má působit také jako pracovník u anonymizační peněženkové služby Dark Wallet a hlavní vědec projektu Mastercoin.

V současné době je v peněženkách Satošiho Nakamota přes milion bitcoinů, které mají podle současných cen hodnotu víc než 60 miliard dolarů. Pokud by se identita tvůrce bitcoinu jednou propálila, mohlo by to jeho cenu srazit strmě dolů.

Dokument s názvem Money Electric: The Bitcoin Mystery se poprvé vysílal ve Spojených státech 8. října. Režisér Cullen Hoback je dlouholetým specialistou na investigativní dokumenty a v posledních letech je známý hlavně díky dokumentární sérií V oku bouře, zkoumající americkou konspirační teorii QAnon. Hoback za něj dostal nominaci na cenu Emmy.