V květnu letošního roku v New Yorku dva útočníci unesli italského obchodníka s kryptoměnami. V témže měsíci se v Paříži zločinci zaměřili na dceru ředitele nejmenované významné kryptoměnové společnosti. Její únos se jim ale nepovedl. Asi před měsícem se v San Francisku ozbrojený útočník vloupal do domu úspěšného investora a zcizil digitální aktiva v hodnotě 11 milionů dolarů (asi 242 milionů korun).
Počet násilných útoků cílících na získání přístupu k digitálním peněženkám úspěšných investorů výrazně roste. Oběti jsou při těchto útocích biti, unášeni či jinak mrzačeni a záměr pachatelů je povětšinou velmi jednoduchý. Zcizit digitální peněženku investora i s heslem, píše agentura Bloomberg.
Bezpečnostní expert Jameson Loppa ze společnosti Casa říká, že jen v roce 2025 se po celém světě odehrálo 60 takový případů. Proti roku 2024 jde o výrazný nárůst, neboť loni jich za celý rok pouze 40. O mnoha podobných zločinech se navíc nemusí vědět. Oběti totiž policejní orgány mnohdy vůbec nevyhledají a tyto případy se do statistik nakonec nepromítnou.
Roste poptávka po ochraně
Podle odborníků získají útočníci prvotní informace o obětech hlavně na sociálních sítích. „Mnoho lidí, kteří ještě před pár lety sdíleli s ostatními fotky svých drahých aut, to dnes vidí jako chybu,“ tvrdí bezpečnostní analytik Charles Finfrock, který je zakladatelem společnosti Vigilance.
Jeho firma se zaměřuje na mazání digitální stopy či odstraňování osobních údajů z internetu. Její služby jsou mezi úspěšnými investory stále vyhledávanější. Podobně rostoucí zájem o služby potvrzují i další společnosti.
Když se tyto firmy domluví s investory na spolupráci, postupují vlastně podobně jako potenciální útočníci. Snaží se na internetu získat o investorovi všechny informace, které jsou k dispozici. Hledají satelitní snímky aut, fotografie, rodinné vazby či záznamy o vlastnictví nemovitostí. „I zdánlivě nevinná fotografie z rodinné oslavy může poskytnout útočníkům velmi důležité informace,“ doplňuje Finfrock.
Útoky se navíc netýkají pouze těch nejúspěšnějších. Pachatelé mnohdy cílí i na ty, kteří ve svých digitálních peněženkách nemají miliony dolarů. I zde je důvod poměrně prostý. Útočníci věří, že na rozdíl od těch nejbohatších nemusí tito lidé mít tak dobře střeženou bezpečnost, což je často také pravda, uzavírá Bloomberg.