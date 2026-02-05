Cena bitcoinu během pár dnů klesla pod hranici 73 tisíc amerických dolarů, což je v přepočtu asi 1,6 milionu korun. Ve středu dopoledne ale bitcoin část původních ztrát umazal a obchodoval se zhruba za 76 600 amerických dolarů, píše agentura Bloomberg.
Ačkoliv Trump se ke kryptoměnám stále staví pozitivně a o bitcoin jeví zájem i čím dál více institucionálních investorů, jeho cena v posledních dnech klesá. Analytici tvrdí, že se trh stále nevzpamatoval z obrovského propadu ceny bitcoinu z loňského 10. října.
Tehdy americký prezident ohlásil 100procentní cla na čínské zboží a pohrozil, že na klíčové softwarové produkty uvalí vývozní kontroly. Trumpova prohlášení však podkopala důvěru investorů a na trhu s kryptoměnami vedla k výrazné likvidaci pákových pozic. Během jediného dne z trhu zmizelo přes 19 miliard dolarů, což je dodnes historicky největší jednorázový kolaps pákových pozic v historii.
Od té doby se celá řada investorů staví ke kryptoměnám opatrně. „Patrné to je hlavně v Asii, kde investoři čím dál více hledají hlavně jistotu a riziko jde stranou,“ uvedla pro Bloomberg analytička Rachael Lucasová ze společnosti BTC Markets.
Propad kromě kryptoměn v tomto týdnu potkal také další komodity, a to včetně stříbra a zlata. Na rozdíl od drahých kovů se ale kryptoměnám zatím nepodařilo ztráty smazat. Mimo jiné i kvůli rostoucímu napětí mezi Spojenými státy a Íránem, které nutí investory vyhledávat spíše bezpečnější aktivita.
„Při pohledu do minulosti jsme viděli, že spousta investorů drží bitcoin za každou cenu. Zdá se ale, že tato strategie minimálně z části polevila,“ potvrzuje změny na trzích také analytik Michael Novogratz. Dodal, že cenový propad v posledních dnech potkal také burzovně obchodované fondy, které jsou na bitcoin navázané.
Je bitcoin spekulace?
Situace na trhu s kryptoměnami z posledních dnů ale mezi odborníky otevřela otázku, jestli bitcoin opravdu může plnit úlohu takzvaného digitálního zlata. Je totiž patrné, že v době geopolitické nejistoty se investoři nemohou na bitcoin obrátit jako na bezpečný přístav.
K tomuto tématu se na sociálních sítích vyjádřil třeba i známý investor Michael Burry, který se v roce 2008 proslavil svým správným odhadem, že americký trh s hypotékami postihne kolaps. Na platformě Substack Burry nyní uvedl, že bitcoin v posledních týdnech selhal jako aktivum, které si drží svou hodnotu.
Burry proto momentálně na bitcoin nahlíží už hlavně jako na spekulaci. Ačkoliv propad bitcoinu negativně dopadá i na firmy, které do něj v minulosti zainvestovaly, výraznější kolaps trhu minimálně zatím neočekává, uzavírá Bloomberg.