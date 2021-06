Šmejdi mají nový trik na seniory, okrádají je o statisíce přes kryptoměny

Praha Nemohli pořádat zájezdy s prodejem drahého nádobí, tak začali seniorům telefonovat. Takzvaní šmejdi vytahují z důvěřivců údaje o jejich kontech či platebních kartách. Mimo jiné se vydávají za prodejce stále populárnějších kryptoměn, jako je například bitcoin. A seniory tak připravují o statisícové částky.

„Ti lidé mi každý den volali. Nejdříve prý omylem, ale pak jsme se dali do řeči a oni slíbili, že zase zavolají. Když jsem se později zmínila, že jako důchodkyně si něco nemohu dovolit, zeptali se mě, jestli už jsem slyšela o kryptoměnách. Že takhle se prý dneska vydělává a že mi s tím pomohou,“ svěřila se serveru Lidovky.cz důchodkyně Dana, kterou podvodníci nabízející prodej kryptoměn připravili o 76 tisíc korun. „Když jsem zjistila, co jsem udělala, málem jsem omdlela. Styděla jsem se to říct i dcerám.“