Dvojitý kolaps na Kubě. Miliony lidí zůstaly bez proudu uprostřed veder

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  19:59
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Cyklotaxi v ulicích Havany během výpadku proudu 3. srpna 2026

Cyklotaxi v ulicích Havany během výpadku proudu 3. srpna 2026 | foto: Reuters

Starý vůz v ulicích havany během výpadku proudu 3. srpna 2026
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Kubánská elektrická síť se během necelých 24 hodin dvakrát zhroutila. Po prvotním výpadku se energetikům sice podařilo část soustavy znovu uvést do provozu, v pondělí odpoledne ale přišel další kolaps. Výpadek zasáhl miliony lidí, a to v době, kdy ostrov sužují vysoké letní teploty. Dodávky elektřiny do sítě se v úterý večer podařilo obnovit.

Šlo již o šestý blackout v letošním roce. Řada oblastí však stále zůstává bez elektřiny. Karibská země se s podobnými problémy potýká roky, letos je ale výrazně zhoršilo ropné embargo, které na Kubu uvalily Spojené státy, jež usilují o změnu tamního režimu.

První kolaps nastal v neděli krátce před jedenáctou hodinou večer místního času. Technici poté začali postupně obnovovat provoz elektráren a rozvoden. Podle agentury Reuters se jim podařilo dodávky částečně obnovit, síť však zůstávala nestabilní.

Kubánská státní energetická společnost UNE uvedla, že obnovu dodávek zkomplikovalo nepříznivé počasí, které narušilo přenosovou síť. V pondělí odpoledne se však elektrická soustava znovu zhroutila. „Výkyv v síti způsobil kolaps,“ uvedl pro Reuters novinář kubánské státní televize Lázaro Manuel Alonso.

Kolaps elektrické sítě zastihl Kubu v době vysokých letních teplot. V Havaně proto někteří lidé nocovali venku, a to například na schodech tamní univerzity nebo před domy. Bez proudu totiž nefungovaly ventilátory ani klimatizace.

Problém i pro kubánské podniky

Výpadek elektřiny zasáhl také řadu kubánských firem. Potíže se objevily u dodávek vody, telekomunikačních služeb i dopravy. Do pondělního večera se energetikům podařilo zprovoznit čtyři jednotky v komplexu Energas Jaruco a obnovit několik rozvoden v okolí Havany. K běžnému provozu se však země stále nevrátila.

Nešlo přitom o ojedinělý případ. Během devíti červencových dnů se kubánská elektrická síť zhroutila třikrát. Nedělní a pondělní kolaps tak jen rozšířily sérii výpadků, které stále častěji komplikují život domácnostem, firmám i veřejným institucím.

Kuba se spoléhá na uhelné elektrárny

Hlavní problém v případě Kuby dlouhodobě představují zastaralé uhelné elektrárny, z nichž mnohé jsou v provozu už několik desetiletí. Kubě zároveň chybějí náhradní díly, peníze na údržbu i dostatek paliva. Přes 80 procent elektřiny pochází ze spalování fosilních paliv, z velké části z ropy.

Tu dodávaly na Kubu v posledních letech zejména Venezuela a Mexiko. Letos v lednu ale Kuba o tyto své dva hlavní dodavatele ropy přišla poté, co americký prezident Donald Trump nařídil zastavit venezuelské dodávky ropy a podepsal dekret, podle něhož hrozí cla všem, kdo by ropu Kubáncům dodávali.

Ostrovní země prožívá jednu z nejhorších ekonomických krizí za poslední desítky let. Kvůli nedostatku ropy musela zavést řadu restriktivních opatření a výrazně omezila základní služby. Země se potýká také s nedostatkem potravin, léků, pohonných hmot i peněz na dovoz.

Kubánská vláda část viny připisuje americkým sankcím, které podle ní omezují přístup k palivu, financování a technologiím. Washington naopak tvrdí, že současný stav je důsledkem neefektivního státního hospodářství a dlouhodobě zanedbaných investic, uzavírá Reuters.

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