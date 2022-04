Kunovického výrobce letadel L 410 kupuje od ruského majitele Omnipol. Firma zaměstnává téměř 1000 lidí

„Dne 21. dubna 2022 se ruský majitel a skupina Omnipol dohodli na prodeji 100 procent akcií společnosti Aircraft Industries do vlastnictví české společnosti OMPO Holding,“ uvedl Omnipol.

Kunovická firma se podle něj dostala do existenčně nebezpečné situace po uvalení sankcí na Rusko, které tvořilo stěžejní trh firmy. Loni v listopadu ale Omnipol a Aircraft Industries podepsaly dohodu o spolupráci, a kunovická firma by tak měla nahradit ruský trh dodávkami do jiných zemí.

Kunovický podnik zaměstnává v současné době téměř tisíc lidí, dosud vyrobil víc než 8 000 letadel a vyvezl je do 60 zemí. „Aircraft Industries je uznávaným výrobcem letounů již od roku 1936, proto v současné krizové situaci bylo pro nás samozřejmostí udělat maximum pro záchranu českého finálního leteckého výrobce,“ podotkl prezident Omnipolu Jiří Podpěra. Připomněl, že Omnipol má také menšinový podíl ve firmě vlastnící Aero Vodochody Aerospace, výrobce letounů L-39NG.

Ředitelka Aircraft Industries Ilona Plšková uvedla, že kunovická firma s některými výrobními společnostmi skupiny Omnipol dlouhodobě spolupracuje. „Přímé zapojení do skupiny naše vzájemné aktivity ještě prohloubí,“ dodala. Předloni Aircraft Industries dodala zákazníkům 15 letadel a utržila téměř 2,282 miliardy korun, o téměř 300 milionů více než o rok dřív.

Aircraft Industries vedle výroby letadel také provozuje neveřejné mezinárodní letiště Kunovice a je zřizovatelem vlastní střední školy letecké. Server iROZHLAS.cz v minulosti uvedl, že firmu zprostředkovaně ovládá podnikatel Iskander Machmudov, který je na seznamu vlivných ruských oligarchů, před nimiž varovalo americké ministerstvo financí.

Omnipol se vedle letecké techniky soustředí na obrannou a bezpečnostní elektroniku. Jeho dceřiné společnosti ERA a Mesit disponují pokročilými technologiemi, které se zaměřují zejména na pasivní systémy sledování vzdušných, pozemních a námořních cílů, vojenskou komunikaci, letecké přístroje a přesnou strojírenskou výrobu včetně vlastních slévárenských a galvanických procesů. Skupina zaměstnává více než 2 800 lidí, z toho přes 400 zaměstnanců se podílí na výzkumu a vývoji nových produktů.

