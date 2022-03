Ruská invaze na Ukrajinu si vybírá svoji daň i v Česku. Od úterka nesmí kunovická firma Aircraft Industries (dříve Let Kunovice) dodávat zboží ani služby do Ruské federace. Tamní odbytiště přitom bylo pro firmu zásadní. Zaměstnanci společnosti, kterých je téměř tisícovka, dostali navíc z právního a personálního oddělení důrazné varování, aby se ani náznakem nepokoušeli sankční režim obcházet. Součástí byla informace o tom, co od úterka již nesmí.