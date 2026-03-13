Z vyjádření pracovníků rozvážkových služeb vyplývá, že řada kurýrů se ke stávce nepřipojila především kvůli obavám ze ztráty výdělku nebo proto, že protest nepovažovali za dostatečně organizovaný.
Kurýři, kteří protest organizovali, kritizují zejména netransparentní výpočet odměn a zhoršující se výdělky po započtení nákladů na provoz vozidla, pojištění či daní.
Doručování jídla podle dostupných informací fungovalo v pátek bez výraznějších omezení a objednávky se vyřizovaly v běžných časech. Podobně situaci popisují také zástupci samotných platforem, podle nichž páteční protest chod služeb zásadně neovlivnil a většina kurýrů zůstala aktivní.
„Naše platforma v pátek 13. března napříč Českou republikou funguje zcela standardně. V Praze i ve všech velkých městech nezaznamenáváme žádný reálný dopad na dostupnost našich služeb pro zákazníky ani partnerské provozovny,“ uvedl Adam Kolesa, šéf české Foodory.
Podle něj se rozhodla nevyužít možnosti rozvozu jen velmi malá část kurýrů, konkrétně méně než jedno procento z celého počtu partnerů. „To jasně ukazuje, že tato aktivita neodráží postoj většiny našich partnerských kurýrů, kteří naopak oceňují tuto spolupráci a flexibilitu, kterou jim umožňuje,“ uvedl Kolesa. Dodal, že celou situaci pečlivě sledují, přičemž i nadále zůstávají otevřeni konstruktivnímu dialogu se všemi našimi partnerskými kurýry.
Redakce iDNES.cz v poledne ověřila rychlost doručení jídla přímo do kanceláře. Objednávka dorazila do 15 minut bez zdržení. To naznačuje, že se protest na běžném provozu rozvážkových služeb výrazně neprojevil. Kurýr, který objednávku dovezl o žádném protestu ani nevěděl. „Já o ničem nevím,“ uvedl doslova.
Organizátoři protestu přitom původně vyzývali kurýry, aby se na jeden den odhlásili z aplikací a na problém upozornili právě omezením rozvozu. Chtěli tím přimět platformy k debatě o transparentnějším nastavení odměn a stabilnějších podmínkách práce. Podle dosavadního průběhu dne se ale zdá, že výzva mezi kurýry nenašla tak širokou podporu, aby výrazněji ovlivnila fungování služeb.
K tomu se vyjádřil také organizátor protestu Jiří Karafiát, který má zkušenosti se všemi rozvážkovými platformami.
Podle něj se kurýři, kteří se v pátek nepřipojili k protestu, rozhodli z různých důvodů. Někteří se o akci nedozvěděli, jiní se obávali výpadku příjmu nebo dokonce ukončení spolupráce. Zároveň podle něj platformy nabídly mimořádně vysoké finanční pobídky a bonusy, které motivovaly pracovat i ty kurýry, kteří jsou kvůli velmi nízkým odměnám a zhoršujícím se pracovním podmínkám v obtížné životní situaci.
„Ať už samotný protest dopadl jakkoli, pro nás je to výhra. Cílem bylo ukázat veřejnosti, jak extrémně špatná situace panuje v oblasti platformové práce,“ uvedl Jiří Karafiát s tím, že by to zároveň mohlo vytvořit prostor pro zákonodárce, aby po dlouhé době omezili praktiky těchto nadnárodních korporací.
A dále dodal: „Na základě získaných zkušeností se nyní zaměříme na časté a krátké přerušování doručení bez předchozího veřejného oznámení. Tento postup výrazně neovlivní příjmy kurýrů, ale podle odhadů více zasáhne zákazníky a podniky, které se na něj nebudou moci připravit.“