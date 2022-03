LEAGLEONE: Advokát musí vzbudit důvěru svého klienta

Advokátka Lucie Dolanská Bányaiová. V říjnu 2021 byla zvolena do představenstva České advokátní komory. Bylo pro ni zvolení do představenstva překvapující? Co chce v České advokátní komoře zlepšit? To se dozvíte v pořadu Kdo je kdo.

„Důležité z mého pohledu je to, aby klient vlastně pochopil tu sdělovanou informaci a vybudoval si důvěru, což není vždycky jenom o té znalosti toho platného práva, té judikatury, ale je to o nějaké soft skills, které si myslím, že pro správnou spolupráci s klientem i pro správnou spolupráci efektivní dosažení cíle při jakékoliv vyjednávání, to znamená i při vyjednávání dvou stran, které jsou zastoupeny advokátem, jsou nezbytné,“ říká Dolanská Bányaiová.

A dodává: „Nicméně k tomu tématu, co mě zajímá, tak je to otázka vzdělávání, výchovy ať už je to vzdělávání koncipientů, respektive nějaké zefektivnění, modernizace zkoušek advokátních tak, aby třeba koncipienti sebou už nevláčeli ty kvanta komentářů papírové literatury, kufry a záleželo jenom na tom jaké má, řekněme background každý koncipient ve své advokátní kanceláři, kolik komentářů si může napůjčovat, kolik vzorů si může vzít s sebou, ale aby vlastně už jsme se posunuli do nějakého jaksi IT 21. století a fungovalo to prostřednictvím počítačů.“

Celý rozhovor najdete zde.