LEAGLEONE: Aplikace Moje ČAK by mohla nahradit advokátní průkazy

Kdy je v plánu spuštění nového webu ČAK a na co se můžeme těšit? Je stále zájem o projekt Advokáti do škol a plánují se nějaké inovace? To vše se dozvíte v rozhovoru s advokátem Petrem Tomanem, místopředsedou České advokátní komory a předsedou Výboru pro vnější vztahy.

„Představa je taková, že by tu aplikaci „Moje ČAK“ měl každý advokát ve svém mobilu. Dnes už má každý z nás chytrý mobil a když tam můžeme mít Tečku, proč bychom tam neměli aplikaci Moje ČAK, kde by se objevovaly všechny zprávy týkající se české advokacie. Mohl by ji mít, kde kdo, nejen advokát, nejen koncipient, ale přemýšlíme nad tím, že advokáti a koncipienti by byli samostatně registrovaní,“ říká Toman.

A dodává: „V tento okamžik dělíme naši práci v oblasti vnějších vztahů více méně na to, abychom řádně dokončili projekty předchozí, abychom řádně informovali advokátní i laickou veřejnost o tom, co se v advokacii děje, jaké hodnoty advokacie zastává, co prosazuje.“

Celý rozhovor najdete zde.