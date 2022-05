LEAGLEONE: Bankovní identita možná nahradí občanský průkaz

„Záleží, kde budete bankovní identitu využívat. Když chcete službu využívat skutečně proto, že nechcete chodit na pobočku, potřebujete si někde udělat vzdálenou identifikaci, tak svým způsobem už to dnes občanský průkaz může nahradit,“ říká Jan Blažek, předseda představenstva společnosti Bankovní identita.

Advokát Josef Donát dodává: „Já myslím, že v tuto chvíli bankovní identita funguje vedle občanského průkazu jako další prostředek. Každý občan starší 18 let má občanský průkaz a pokud chce, může ho používat pro služby státu. Potřebuje k tomu čtečku, potřebuje si pamatovat všechny PINY, PUKY, a to, co vám říkali, když jste si šli pro občanský průkaz. A to je státem garantovaný prostředek pro prokázání totožnosti.“

