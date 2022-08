LEAGLEONE: Časovaná bomba Sberbank

Na aktuální situaci Sberbank se ptáme insolvenčního správce a advokáta Michala Žižlavského, který zastupuje věřitele v největších bankrotech.

Již několik dní probíhá insolvence Sberbank. Kde se dají získat spolehlivé informace?

Spolehlivé informace o stavu insolvenčního řízení získáte v insolvenčním rejstříku, kde byla také zveřejněna vyhláška o zahájení insolvenčního řízení. Situaci komentují některé zpravodajské servery. Ty vám pomohou zachytit aktuální informace. Není ale bezpečné je přebírat bez dalšího.

Kdo chce své peníze, toho čeká insolvenční proces. Co to znamená?

Likvidátorka Sberbank podala insolvenční návrh a sama tím zahájila insolvenční řízení. Návrh podala proto, že jí to ukládá zákon. Zjistila totiž, že Sberbank je v úpadku, a to dokonce jak ve formě platební neschopnosti, tak ve formě předlužení. Znamená to jedno:

Věřitelé mohou dostat zaplaceno jen podle pravidel insolvenčního práva, v insolvenčním řízení.

Insolvenční řízení je soudní proces, který – zjednodušeně řečeno -, zajišťuje, aby se nepředbíhalo ve frontě, když se ví, že nebude dost peněz pro všechny. Věřitelé mají na ochranu svých práv celou paletu nástrojů, které ale logicky pomohou jen těm, kdo s nimi umí pracovat a používají je. Ústavní soud to kdysi trefně vystihl větou „Práva náleží bdělým.“

Dostanou lidé, firmy, družstva, obce, města a kraje zpět všechny své peníze?

Myslím, že insolvenční řízení rychle pohřbilo některé počáteční optimistické odhady. Dnes vypadá situace jinak.

Nedá se čekat, že věřitelé dostanou zpět všechny své peníze.

Úspěch bude, když dostanou aspoň něco. Kolik to bude, bude záležet i na tom, jak aktivně, a jak kvalifikovaně, budou uplatňovat svá práva. Poměrně rozšířený omyl je, že se o všechno postará insolvenční správkyně. Správkyně má přesně danou roli, a věřím že ji naplní. Její poslání ale není v tom, aby jako právní zástupkyně hájila zájem jednotlivých věřitelů. Pokud mám zmínit nějaká čísla, tak podle insolvenčního návrhu a podle insolvenčního testu poradenské společnosti Deloitte převyšovaly souhrnné závazky Sberbank k 30. červnu 2022 hodnotu jejího majetku o 151 milionů korun. Ke konci července měl už tento deficit narůst na 605 milionů.

