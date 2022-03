LEAGLEONE: Česko čeká vlna insolvencí

LEAGLEONE přináší velký rozhovor na toto téma s významným investorem do podniků ohrožených úpadkem, Tomášem Raškou z NATLANDu, a předním expertem na restrukturalizaci a insolvenci firem, právníkem a insolvenčním správcem Michalem Žižlavským.

„Nechci, aby to znělo negativně, ale skutečně vidím na trhu řadu podniků, které přežívaly jedině proto, že byly na umělé výživě státních podpor. Velké společnosti umějí pracovat s riziky dříve, mají větší management a kvalitní poradce. Menší nebo i menší střední firmy často zažily jen klasické obchodní vztahy a nikdy nepřišly do styku s hrozícím úpadkem, ani s tím pojmem jako takovým. Pokud se domnívají, že se dá úpadek řešit selským rozumem nebo odvracet v okamžiku, kdy došla poslední koruna na účtu, tak je to omyl. Opožděné řešení problému má obrovský dopad jak na manažery, tak na vlastníky firem,” říká Tomáš Raška.

„Jsou to skutečně extrémní faktory, které jsme v takové kombinaci nikdy nezažili,” souhlasí Michal Žižlavský. „Nějak se to projevit musí. Jestli na tom mám hledat alespoň něco pozitivního, tak snad to, že když má podnik potíže se špatným obchodním vedením, nezajímavým produktem nebo nízkou marží, tak se s tím moc dělat nedá. Když ale mají finanční tíseň na svědomí externí faktory, které firmu dočasně zabrzdí, a třeba ji i dostanou do úpadku, tak zde je šance na restart. Samozřejmě za předpokladu, že ty externí faktory někdy pominou.”

