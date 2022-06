LEAGLEONE: Co dělat, když řešíte s obcí převod bytu

Existují už nějaká pravomocná soudní rozhodnutí v těchto případech? To nám řekne advokátka Zuzana Smítková.

„V prvé řadě musíte dbát lhůt, které máte ve smlouvách s obcí. To znamená, pokud vám po dvaceti letech dobíhá lhůta, ve které se obec podle smlouvy o smlouvě budoucí zavázala uzavřít s vámi smlouvu o převodu bytu, musíte zavčas obec vyzvat. A samozřejmě, pokud by se obec z nějakého důvodu k převodu neměla, tak je dobré to zavčas řešit s právníkem a případně včas uplatnit svůj nárok u soudu,“ říká Smítková.

A dodává: „Obce po dvaceti letech namítají, že historické smlouvy, které byly uzavírány na přelomu 90. let minulého století a vlastně nového tisíciletí, obsahují různé formální nedostatky. Většinou jsou to údajná pochybení na straně obcí a na základě toho obce argumentují tím, že by smlouvy mohly mít nějaké důvody neplatnosti.“

Celý rozhovor najdete zde.