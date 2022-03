LEAGLEONE: Co je zakázáno off-line, musí být zakázáno on-line

„Zejména ta starší generace i moje generace byla ještě zvyklá na to, že co se napsalo v novinách, co si vyslechli v rozhlase, tak brali jako pravdivou informaci, ale ono už to dneska tak pravda není, protože sociální sítě neomezují využívání různých zdrojů a prostě kdo, co řekne, může vše uvést na internetu,“ uvádí Šojdrová.

A dodává: „Nikdo nemůže zabránit inovacím a je to dobře. Jenom bych si moc přála, aby tady byly dodržovány etické principy. Aby to skutečně nebylo zneužíváno k manipulaci, k dezinformacím, aby byla nastolena odpovědnost i nových médií.“

Celý rozhovor najdete zde.