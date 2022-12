LEAGLEONE: I advokáti potřebují spravedlnost

Slouží i pro výpočet nákladů právního zastoupení, které přiznává soud procesně úspěšné straně v civilním sporu proti straně, která byla procesně neúspěšná.

Mimosmluvní odměna by v zásadě měla korespondovat s odměnou spravedlivou, kterou si standardně advokát s klientem sjednává.

S ohledem na to, že jejím účelem je i určení nákladů řízení, na jejichž náhradu má nárok procesně úspěšná strana, měla by její výše odpovídat i reálným běžným nákladům, které zpravidla účastník řízení hradí svému advokátovi za zastupování v soudním sporu. Odměna ex offo by zásadně neměla být řádově nižší, než kolik si obhájce sjednává se svým klientem v případě, že odměnu hradí klient.

Odměna

Vyhláška č. 177/1996 Sb. v účinné znění tyto funkce neplní.

Advokátka Monika Novotná.

Pravidla pro určení mimosmluvní odměny nebyla deset let měněna, jedinou pozitivní změnou bylo loňské zrušení tzv. povodňové daně – připomeňme, že ze solidarity po povodních v r. 1997 byla odměna ustanovených obhájců nejprve snížena o 10 % a v r. 2011 o plných 30 %, kdy se snížení rozšířilo i na zmocněnce v trestním řízení, opatrovníka dítěte a další činnosti advokáta podle občanského soudního řádu – dočasné snížení tak přetrvalo 24 let.

Jen pro srovnání – platová základna státního zástupce činila v r. 2011 46.557 Kč, v r. 2022 již 90.784,80 Kč, navýšila se tak o 95 %.

V současné době se v řadě ustanovení stala mimosmluvní odměna zcela neodpovídající reálné cenové úrovni. V občanských sporech, kdy je předmětem sporu peněžitý nárok, dochází v důsledku rostoucích cen i růstu hodnoty předmětu sporu, a proto zde není problém tak palčivý.

