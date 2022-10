LEAGLEONE: Investiční fond WCA míří do insolvence

„Prováděli jsme analýzu situace společnosti WCA International. Zastupujeme její klienty v exekucích a také v trestním řízení. Došli jsme k závěru, že společnost je již v úpadku. Budeme proto v zájmu našich klientů postupovat podobně jako v případu GROWING WAY. Zde probíhá insolvenční řízení, ve kterém věřitelé na základě námi nastavené strategie dostanou už brzy zpět přibližně 60 % svých investic, a další peníze je ještě čekají.“

Existuje podezření, že jednatel WCA International Matouš Polák nabízel investice veřejnosti, což alternativní investiční fond neumožňuje. Prověřují se také informace o tom, že používal klamavé a zavádějící informace, převáděl majetek do svých firem a vytvořil tzv. Ponziho schéma. O to by šlo tehdy, kdyby neplatil závazky WCA ze zhodnocení investic, ale z peněz nových investorů.

Společnost WCA International sdělila 17. října svým klientům, že není schopna plnit své závazky, podá insolvenční návrh a požádá soud o povolení reorganizace.

