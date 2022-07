LEAGLEONE: Prospívají exekučnímu právu jeho časté změny?

Nejen to vám prozradí předsedkyně senátu Krajského soudu v Praze, lektorka Justiční akademie a Soudcovské unie České republiky a držitelka Randovy medaile za přínos právu, právnička Martina Kasíková.

„Milostivé léto je určitě akce, která vychází z politické vůle. Takže mně jako soudci úplně nepřísluší hodnotit, zda k takové akci přistoupit či nikoliv. Co už mi, ale hodnotit trošku přísluší a musím to dělat každý den ve svých spisech, je kvalita zpracování té akce. A to myslím si, že neříkám nikomu nic nového, že se to úplně nepovedlo,“ říká Kasíková.

Zároveň dodává: „Doufejme, že ta akce, která se chystá, bude kvalitněji zpracovaná, protože samozřejmě ti účastníci by měli mít jistotu, že když udělají nějaký úkon, že exekutor jim vyhoví v milostivém létu a že nebudou muset podávat různé opravné prostředky.“

Celý rozhovor najdete zde.