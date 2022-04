LEAGLEONE: Švarcsystém je pokušení

„Od 90. let se to tady s námi táhne a v zásadě hlavní výhoda toho mít kontraktory místo zaměstnanců je diskutovaná. Hlavně se na vás nevztahuje zákoník práce. To znamená, že lidé mohou pracovat, kolik hodin chtějí a zároveň nemají žádná další práva z hlediska dovolené nebo nějaké velké ochrany zdraví. A potom samozřejmě hlavní výhoda, o které se příliš mezi lidmi, kteří to užívají, nemluví, je daňová úspora. Protože, když se podíváme na zdanění zaměstnance a zdanění kontraktora, tak vidíme velký rozdíl,“ říká Procházka.

A dodává: „Kauza Rohlíku je skoro spíše než právním cvičením školením o tom, jak dělat správně interní komunikaci, protože celá mediální kauza Rohlíku začala tím, že změnili interní systém odměňování svých kurýrů. Můžeme tomu říkat buď, že to byl nějaký „mzdový předpis“ anebo ceník pro dodavatele, podle toho, na jaké straně barikády stojíme. Ty kurýry to naštvalo natolik, že začali veřejně mluvit o tom, jaké jsou praktiky uvnitř Rohlíku.“

Celý rozhovor najdete zde.