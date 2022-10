LEAGLEONE: Úspora vody v podnicích

PRAHA - „Vysoká inflace má vliv i na cenu vody“, „Cena vody stoupá do výšin“ – podobné nadpisy článků se v současné době vyskytují stále častěji a s přicházejícím zvýšením cen energií je to velice nepříjemná zpráva, a to jak pro obyčejné lidi, tak podnikatele. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR na tuto situaci reaguje vyhlášením výzvy na základě tzv. evropského Nástroje pro oživení a odolnost.