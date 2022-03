LEAGLEONE: V Česku roste počet dědických řízení

To vám prozradí expert na dědické právo, soudce Nejvyššího soudu České republiky, právník Roman Fiala. Dozvíte se také, jak dopadl neobvyklý spor o to, zda bude dědit syn, který pomohl svému nemocnému otci spáchat sebevraždu.

„Je zřejmé, že přibývá toho, čemu se říká na soudech nápad, tedy přísun nových věcí, protože za poslední dva roky výrazně narostl počet úmrtí. V některých okresech se zvýšil počet dědických kauz až o 50 procent,“ říká Fiala.

A dodává: „Je spousta různých případů, kdy partneři mají spolu děti a mají děti každý z předchozích vztahů. A řeší se otázka, jestli mají dědit děti, které jsou sice dítětem jednoho z rodičů jenom. Například zemře partner ženy, která má dítě z předchozího vztahu, jestli po zemřelém partnerovi má dědit i dítě z předchozího manželství té ženy. Nemají pokrevní vztah, ale ten zemřelý se o něj třeba celá léta staral, jako o vlastní dítě. My jsme v tomto případě rozhodli, takže tady už je to vyřešené, že dědit může, pokud ten vztah byl tak intenzivní i z hlediska finančního, že se zásadní měrou partner podílel na výchově a výživě toho dítěte a není podstatné, jestli na to dítě platil výživné i jeho pokrevní otec, bývalý manžel ženy. Myslím si, že teď vznikají situace, které konzervativní občanské zákoníky nepředpokládaly a které musíme pojímat trošku jinak, než to bylo před sto nebo před padesáti lety.“

