LEAGLEONE: Ve Sberbank běží lhůta pro přihlášení pohledávek

Objevují se různé názory na to, zda se mají pohledávky přihlašovat nebo ne. Jeden zní, že ano, a rychle. Druhý, že to není potřebné, protože pohledávky věřitelů za Sberbank, vyplývající z jejího účetnictví, se považují automaticky za přihlášené. Jak to tedy je?

Převzetí pohledávek z účetnictví

Předně je třeba říci, že pád takto velké banky se u nás řeší poprvé od přijetí nové právní úpravy. Neexistuje sjednocená soudní praxe a logicky se zatím liší některé názory na správný postup. Důležité bude sledovat a vyhodnocovat kroky insolvenčního soudu a podle toho jednat.

Pokud vaše pohledávka vyplývá z účetnictví Sberbank, teoreticky by se měla považovat za přihlášenou do insolvenčního řízení. Je zde ovšem několik silných „ale“.

Insolvenční správkyně Sberbank sama upozornila na to, že může mít problém s přístupem k bankovním systémům z důvodu ztráty licencí.

To by mohlo znamenat, že bude mít problém správně identifikovat vaši pohledávku z vlastních evidencí Sberbank.

Celý článek najdete zde.