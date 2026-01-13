Vlaky v okolí Prahy nabírají zpoždění. Cestující budou mít nárok na vrácení peněz

  11:28aktualizováno  11:28
Námraza na trakčním vedení a zamrzlé výhybky od rána komplikují provoz na českých kolejích, zejména v okolí Prahy a na spojích do Německa. České dráhy musely řadu spojů zrušit nebo nahradit motorovými lokomotivami. Cestující, kteří se kvůli počasí rozhodnou neodjet, mají do konce úterý nárok na vrácení peněz za jízdenky bez storno poplatků.

„Platnost tohoto opatření je do dnešní půlnoci a vztahuje se na vnitrostátní i mezinárodní jízdenky Českých drah zakoupené na pokladnách, v e-shopu nebo v mobilní aplikaci Můj vlak,“ uvedla mluvčí společnosti. Informace o aktuální situaci a omezeních na železnici by cestující měli sledovat na webu Českých drah nebo v aplikaci.

Vlaky měly od brzkého rána problémy kvůli ledovce zejména na tratích v okolí Prahy i v dalších částech republiky, především na severozápadě a východě Čech. Některé spoje musely dráhy kvůli nepříznivému počasí zcela odřeknout, jiné jedou pouze v části své trasy, uvedla dopoledne Rajnochová.

Řada vlaků má na pražském Hlavním nádraží zpoždění i 190 minut. (13. ledna 2026)
Odstavené vlaky na nádraží v Lysé nad Labem, 13. ledna 2026, Nymbursko. (13. ledna 2026)
Námraza na trakčním vedení a zamrzlé výhybky podle ní od časného rána zásadně komplikují provoz na odstavném nádraží Praha-Jih. „Soupravy dálkové dopravy proto postupně vytahujeme pomocí motorových lokomotiv. V důsledku toho vznikají u dálkových vlaků zpoždění v řádu desítek minut, některé spoje byly odřeknuty. Tato zpoždění, popřípadě odřeknutí vlaků ovlivňují obraty vlaků a následně se promítají i do provozu dalších návazných spojů,“ dodala.

Zrušené či citelně zpožděné byly podle webu Českých drah i některé rychlíky jezdící z Prahy do Ostravy, Olomouce, Brna či Hradce Králové a řada regionálních spojů.

Dnešní extrémní počasí ovlivnilo i spoje do a z Německa. Kvůli závadě trakčního vedení způsobené námrazou byl přerušen provoz v úseku Děčín hlavní nádraží - Bad Schandau, což ovlivnilo i dálkové spoje Berliner. Před 10:00 se podařilo provoz v Děčíně obnovit po jedné koleji.

