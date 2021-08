legalTV.cz: Incidenční spory

PRAHA - Insolvence vyvolává spory mezi věřiteli a dlužníkem. Advokát Michal Žižlavský je přirovnává k bitvě o koláč: “Představte si stůl, na kterém je koláč v podobě majetku dlužníka. Ke stolu přichází velké množství věřitelů, probíhá tlačenice o to, kdo zasedne k hostině, a jaký díl koláče dostane. Tak to jsou pohledávkové spory. A spory o to, jak velký koláč to bude, jsou majetkové spory.”