legalTV.cz: Podřízené pohledávky očima soudce

Úprava je poměrně nová, takže v praxi vyvolává řadu otázek. Zohledňují se při zkoumání podřízenosti pohledávek již uhrazené úroky a smluvní pokuty, tedy nároky, které věřitelé nepřihlašují? Co když věřitel neuvede v přihlášce pohledávky dostatečné informace, potřebné pro přezkoumání podřízenosti pohledávky? Je to důvod pro popření pořadí pohledávky? To všem vám prozradí místopředseda Krajského soudu v Praze a zkušený insolvenční soudce Jiří Grygar, který je hostem pořadu Kdo je kdo.

„Domnívám se, že správný postup správce by měl být takový, aby nejdříve vyzval k odstranění vad a následně by měl pohledávku popřít. Co do pořadí,“ říká Grygar.

A dodává: „Ta konstrukce § 172 Insolvenčního zákona je naprosto jasná. Prostě jde o jistinu v okamžiku jejího vzniku. Takže další zkoumání by nebyla na místě. S tím ani zákonodárce podle mě neoperoval a nezamýšlel to. Nikdo nechce, aby ani insolvenční správce prováděl nějaké složité výpočty, zkoumání velkého složení jistiny. Vycházíme z toho, že jistina, minimálně jistina by měla být jednou z mála jistot v přihlášce pohledávky.“

