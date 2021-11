legalTV.cz: Spasí insolvence poškozené investory GROWING WAY?

Národní centrála proti organizovanému zločinu stíhá Ondřeje Janatu pro údajný podvod. Advokátní kancelář ŽIŽLAVSKÝ současně zahájila insolvenční řízení jeho firmy GROWING WAY. Proč? Na to se ptáme zakládajícího partnera kanceláře Michala Žižlavského.

„Insolvenční proces jsme zahájili proto, že se společnost GROWING WAY zcela zřejmě nachází v úpadku. Pan Janata podle našeho názoru nesplnil svou zákonnou povinnost, nepodal insolvenční návrh a nezahájil insolvenční řízení. Tak jsme to udělali my, abychom chránili ekonomické zájmy svých klientů,” říká Žižlavský.

Advokát-partner Petr Veselý k tomu dodává: „Zahájení insolvenčního řízení je důležité také proto, že v něm můžeme dosáhnout na peníze, které poškození svěřili firmě GROWING WAY, a které pan Janata následně vyvedl ze společnosti. Od okamžiku podání insolvenčního návrhu totiž můžeme jít zpět do minulosti a požadovat vrácení uniklého majetku. Proto jsme zahájili insolvenční řízení bezodkladně.”

