Lego našlo recept na udržitelné kostičky. Stojí na obnovitelné pryskyřici

Dánská firma před pár týdny uzavřela dohodu s několika výrobci, které jí zajistí dlouhodobé dodávky klíčových udržitelných materiálů. Tito producenti využívají při výrobě plastů biologický odpad, jako je kuchyňský olej nebo odpadní tuky z potravinářského průmyslu. Lego si hodně slibuje hlavně od certifikované obnovitelné pryskyřice, píše agentura Reuters.

Výrobce uvedl, že v průběhu posledních let testoval více než šest stovek různých materiálů, které by ropu mohly nahradit. Úspěchy byly ale pouze částečné, a ještě před pár měsíci se cíl jevil skoro jako nesplnitelný. Přispělo tomu i vyjádření firmy ze září loňského roku, kdy Lego od plánu na výrobu kostek z recyklovaných láhví ustoupilo, neboť by v praktické rovině nevedl ke snížení oxidu uhličitého.

Tehdy vyšlo najevo, že výroba kostek z recyklovaných láhví je podle podniku velmi náročná a v praxi by vedla ke spotřebě mnohem většího množství energií. Proto se v dalším vývoji rozhodla nepokračovat. Proces testování alternativních udržitelných materiálů ale Lego neukončilo. Firma ale dodává, že trh s recyklovanými a obnovitelnými plasty je stále ještě v úplných počátcích.

Lego nyní plánuje vyrábět všechny své produkty z obnovitelných a recyklovaných materiálů do roku 2032. „Firma je za certifikovanou obnovitelnou pryskyřici, tedy surový plast používaný k výrobě kostek, připravena platit až o 70 procent více. Cílem je zejména povzbudit výrobce ke zvýšení produkce,“ uvedl generální ředitel firmy Neils Christiansen.

Udržitelné cíle, zvýšené náklady

Záměr firmy se ale propíše i do nákladů, které masivně vzrostou. S tím šéf společnosti Lego počítá. „Rodinní vlastníci jsou odhodláni podporovat udržitelné trendy,“ uvedl Christiansen. I proto si Lego může dovolit platit vyšší ceny za suroviny, aniž by muselo zvyšovat ceny pro své zákazníky. Certifikovanou obnovitelnou pryskyřici používá výrobce už nyní, a to pro zhruba třetinu své produkce. Tento podíl by se měl dále zvyšovat, a to do roku 2026 zhruba na polovinu.

Generální ředitel firmy Neils Christiansen rovněž poukázal na obrovskou globální sílu značky. „Naše produktové portfolio velmi dobře rezonuje napříč věkovými kategoriemi,“ domnívá se

Zisk dánské společnosti během prvního letošního pololetí vyskočil o 26 procent na 8,1 miliardy dánských korun, což je v přepočtu zhruba 27,2 miliard Kč. Prodeje meziročně stouply o 14 procent. Firmě se dařilo i přesto, že mnoho spotřebitelů v posledních měsících i kvůli vysoké inflaci dramaticky omezovala své výdaje.

Například konkurenční podnik Hasbro před pár týdny oznámil, že plánuje snížit počet interních zaměstnanců o 20 procent zejména kvůli značnému poklesu tržeb. I konkurenční podniky jako Mattel však do budoucna počítají s nahrazením ropy za rostlinné nebo recyklované materiály. Žádná z těch firem ale zatím konkrétní cíle nestanovila.