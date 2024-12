Vláda vysaje Lesy ČR skoro na dřeň. Přijdou o rezervy na případné kalamity

Sedmimiliardový odvod je zahrnutý v příjmech státního rozpočtu na rok 2025, který v úterý podepsal prezident Petr Pavel. Lesy ČR spravují téměř polovinu lesů v zemi.

Na sedmimiliardový odvod státu by podnik podle Šafaříka použil kromě téměř veškerého zisku letošního roku také rezervu na pěstební činnost a zřejmě i část z rezervy na soudní spory.

Fond investičního rozvoje podnik již použít nemůže, protože fond je po letošních dvou mimořádných odvodech státu ve výši 0,75 miliardy korun prázdný.

Pokud by nenadálá velká kalamita například z větru či kůrovce v roce 2025 nepřišla, mohlo by se podniku podařit doplnit pěstební rezervu ze zisku roku 2025.

„Pokud by ale nenadálá událost nastala, může to podnik významně ohrozit,“ uvedl Šafařík. Kalamity jsou mnohdy spojené s propadem cen dřeva, což má negativní dopad na zisky podniku.

Nápravy nekritičtějších škod z povodní, které podnik vyčíslil na 3,2 miliardy korun, by sedmimiliardový odvod ohrozit neměl. Odložit a posunout na další roky by však podnik musel především chystané rekonstrukce vodních toků, kde jsou škody za 2,9 miliardy korun.

Alternativou k odvodu státu by podle Šafaříka mohlo být započtení výdajů Lesů ČR na povodňové škody do sedmimiliardového odvodu. „Diskutuji to intenzivně s panem ministrem zemědělství (Markem Výborným). Zatím se k tomu staví vstřícně. Věřím, že to tak bude,“ uvedl Šafařík.

Ministerstvo financí na dotaz ČTK uvedlo, že o převodu peněz z podniku Lesy ČR do státního rozpočtu rozhoduje vláda na návrh zakladatele, kterým je ministerstvo zemědělství.

„Předpokládáme, že ministerstvo rozhodne minimálně v takové výši, aby naplnilo příjmy státního rozpočtu jím určené zákonem o státním rozpočtu,“ uvedlo ministerstvo.

Zatím se podnik podle Šafaříka snaží peníze konsolidovat tak, aby nemusel ke svému financování při sedmimiliardovém odvodu použít úvěr. Poznamenal, že podnik v příštím roce také přijde o zisky ze zhodnocení volných peněz, protože od 1. ledna bude muset povinně převést volné peníze na účet do České národní banky, kde bude mít zhodnocení nižší než dosud.

Peníze státu ze svých zisků a výnosů Lesy ČR odvádějí od roku 2013, dosud státu poslaly téměř 43 miliard korun.

Naposledy podnik své rezervy odvodem státu vyčerpal v roce 2018. S následnou kůrovcovou kalamitou, propadem zisku a při vyčerpaných rezervách musel podnik v roce 2020 poprvé použít ke svému financování bankovní úvěr. V době kůrovcové kalamity v letech 2019 až 2021 podnik státu peníze neodváděl.

Letos Lesy ČR nejprve státu odvedly 2,75 miliardy korun, které vzaly z loňského zisku 3,84 miliardy korun. Následně podnik ještě státu poslal dva mimořádné odvody ve výši půl miliardy korun a 250 milionů korun. Poslední odvod byl v prosinci.

Za letošní tři čtvrtletí Lesům ČR klesl hrubý zisk meziročně o 16 procent na 3,875 miliardy korun. Hlavním důvodem snížení zisku byl nižší výnos z prodeje dřeva. Podnik prodával více slabšího dříví a vlákninového dřeva z mladých porostů. Tržby podniku za leden až září meziročně klesly o 2,7 procenta na 10,97 miliardy korun.