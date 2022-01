Nový šéf Lesů ČR? Zájemců je pět, do čela společnosti by se mohl vrátit Daniel Szórád

Původní zpráva

Do výběrového řízení na pozici generálního ředitele státního podniku Lesy ČR se do konce minulého týdne, kdy vypršel termín, přihlásilo pět zájemců. Webu Lidovky.cz to sdělil Vojtěch Bílý, mluvčí ministerstva zemědělství, pod které Lesy ČR spadají. „V současné době nebudeme sdělovat žádná jména,“ dodal Bílý.