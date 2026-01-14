„Lesy ČR mají zásadní vliv na celý lesnicko-dřevařský sektor v České republice. Za působení dosavadního ředitele se to bohužel projevilo významným vlivem podniku na zvýšení cen dřeva na úroveň, která je daleko vyšší než v okolních zemích. A já nemám důvěru v to, že by pan ředitel byl schopen tuto situaci napravit,“ řekl ministr zemědělství Martin Šebestyán.
„Chci, aby podnik řídil manažer, který bude schopen lépe naplňovat státní surovinovou politiku pro dřevo. A to včetně dodávek dřeva na tuzemský trh za stabilních, a se zbytkem Evropy srovnatelných podmínek,“ dodal.
Končícímu řediteli ministr poděkoval za práci, kterou v čele podniku odvedl. Od čtvrtka bude vedením státního podniku na nezbytně nutnou dobu pověřen výrobně-technický ředitel Libor Strakoš.
Jméno nového ředitele by mohlo být známé přibližně za měsíc.