Ministr zemědělství Martin Šebestyán odvolal z funkce dosavadního ředitele Lesů ČR Dalibora Šafaříka. Řízením podniku dočasně pověřil výrobně-technického ředitele Libora Strakoše. Jméno nového generálního ředitele vzejde z výběrového řízení.

Ředitel společnosti Lesy ČR Dalibor Šafařík | foto: ČTK

„Lesy ČR mají zásadní vliv na celý lesnicko-dřevařský sektor v České republice. Za působení dosavadního ředitele se to bohužel projevilo významným vlivem podniku na zvýšení cen dřeva na úroveň, která je daleko vyšší než v okolních zemích. A já nemám důvěru v to, že by pan ředitel byl schopen tuto situaci napravit,“ řekl ministr zemědělství Martin Šebestyán.

„Chci, aby podnik řídil manažer, který bude schopen lépe naplňovat státní surovinovou politiku pro dřevo. A to včetně dodávek dřeva na tuzemský trh za stabilních, a se zbytkem Evropy srovnatelných podmínek,“ dodal.

Končícímu řediteli ministr poděkoval za práci, kterou v čele podniku odvedl. Od čtvrtka bude vedením státního podniku na nezbytně nutnou dobu pověřen výrobně-technický ředitel Libor Strakoš.

Jméno nového ředitele by mohlo být známé přibližně za měsíc.

