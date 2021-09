Lesy ČR vyhlásí obří tendr za pět miliard, zalesnit se má území větší než Praha

Vítězné firmy by měly pro Lesy České republiky (LČR) pracovat od ledna 2022 do konce roku 2026. Celkově by tak měly zalesnit území, jež odpovídá zhruba 1,2násobku velikosti hlavního města. Podnik spravuje téměř polovinu lesů v zemi.

Tendry budou dvojího typu. Na 34 jednotkách budou lesnické firmy dělat těžbu dřeva, pěstební práce a vytěžené dřevo si budou i prodávat.

Na 12 jednotkách budou firmy dělat pouze pěstební práce, přičemž půjde o lokality na Moravě, kde už byla kalamita kůrovce. Tendr se bude týkat v souhrnu území o rozloze asi 200 tisíc hektarů, půjde tedy o necelou pětinu lesů spravovaných státním podnikem.

Na rozdíl od minulých dvou let nebude v tendru žádná zakázka, kde by firmy dělaly jen těžbu a pěstební práce, přičemž vytěžené dřevo by si prodávaly samy Lesy ČR.

„Ve střednědobé strategii jsme deklarovali, že chceme ve vlastní režii obchodovat zhruba 25 procent objemu těženého dříví a tohoto čísla jsme již dosáhli,“ řekl k tomu generální ředitel LČR Josef Vojáček.

Tendr 2020+ zapadá do pětiletého systému soutěží, v němž se každý rok takzvaným senátním způsobem rozhoduje o hospodaření na zhruba pětině území. V tendrech nejsou zahrnuta území spravovaná lesními závody LČR.

Vítězem loňského tendru 2021+ pro léta 2021 až 2025 se stala těžařská firma Uniles z koncernu Agrofert. Z 29 soutěžených jednotek získala 12. Na druhém místě skončila s pěti podepsanými smlouvami firma Kloboucká lesní a na třetím se čtyřmi kontrakty firma Aclesia.