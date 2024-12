Nejvytíženější letecké linky jsou v Asii, Západ zachraňuje až Londýn s JFK

Sedm z deseti nejvytíženějších mezinárodních leteckých tras na světě v tomto roce spojuje destinace v širším asijsko-pacifickém regionu. To je jasný důkaz dlouho očekávaného návratu cestování v Asii. Další dvě nejvytíženější linky spojují města na Blízkém východě. Jedna z nich dokonce vůbec neobsahuje centrum služebních cest. Data dokazují, že volný čas i čtyři roky poté, co pandemie dopravu na několik let zmrazila, nadále zastiňuje firemní cesty.

K určení nejvytíženějších mezinárodních a vnitrostátních leteckých tras analyzovala společnost OAG objem míst v pravidelných leteckých linkách od ledna do prosince 2024. „Vzhledem k tomu, že asijsko-pacifický region je velmi blízko plnému zotavení, nejvytíženější trasy se soustřeďují do známých hlavních uzlů Hongkong, Soul a Singapur,“ uvedl v tiskové zprávě John Grant, hlavní analytik společnosti OAG.

Linka z Hongkongu do Tchaj-peje je opět nejvytíženější mezinárodní leteckou linkou na světě. Naposledy se jí podařilo zvítězit v roce 2019. Letos tato cesta představovala celkem 6,8 milionu sedadel. Na druhém místě následuje linka z Káhiry do Džiddy v Saúdské Arábii. Ta zaznamenala 62procentní nárůst proti roku 2019. Na třetím místě je podle zprávy trasa Soul–Tokio, která čítá 5,4 milionu míst. Číslo představuje nárůst 69 procent v porovnání s daty zaznamenanými před pandemií.

Trasa Dubaj–Rijád je šestou nejvytíženější leteckou linkou. „Jedním z nejzajímavějších vývojů je růst na regionálních trzích Blízkého východu se zvláštním důrazem na Saúdskou Arábii,“ dodal Grant. Největší objem letů v regionu však nelétají obchodníci mezi firemními centry, jako je Rijád a Dubaj, ale cestující mezi Džiddou a Káhirou, což je trasa, která zřejmě ukazuje především na dovolenou ve volném čase.

Desetimístný seznam uzavírá trasa, která je se dlouhodobě umísťuje na předních pozicích tohoto žebříčku. Trasa New York JFK–Londýn Heathrow je jediná transatlantická cesta, která se umístila v první desítce nejvytíženějších letů letoška, se čtyřmi miliony míst. V porovnání s rokem 2019 zaznamenala pětiprocentní nárůst. Je to také jediná trasa uvedená v první desítce seznamu zahrnující destinace v Evropě či Severní Americe, uzavírá OAG.