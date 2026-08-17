Boeing 787-9 společnosti Vietnam Airlines s 287 lidmi na palubě při startu přejel dráhu, sjel z pevného povrchu do pole a teprve po dalších 120 metrech se odlepil od země. Poté více než dvě hodiny pak kroužil nad Mnichovem a vypouštěl palivo, než poškozený nouzově přistál.
Z podvozku letadla se přitom kouřilo. Ke stroji okamžitě přijeli hasiči a záchranáři. „Mysleli jsme si, že udeřila naše poslední hodinka,“ řekla mediální skupině Münchner Merkur/tz jedna z cestujících.
Před přistáním si všichni pasažéři museli sundat boty a zaujmout nouzovou pozici s rukama přes hlavu skloněnou dopředu.
Ve vzduchu předtím letadlo vypustilo 60 tun kerosinu. Při nouzovém přistání mu popraskaly pneumatiky. Následně se přišlo na to, že při vzletu byla poškozena zadní část letadla.
„Po vzletu se spustila varování signalizující kontakt ocasní části letadla s přistávací dráhou a nízký tlak v pneumatikách,“ uvedl vietnamský úřad pro civilní letectví (CAAV) v prohlášení vydaném v neděli pozdě večer, napsal turecký web TRT World.
Posádka letadla okamžitě po vzletu upozornila řízení letového provozu a rozhodla se vrátit na mezinárodní letiště v Mnichově k provedení technické kontroly. Letadlo následně převzaly pozemní jednotky, prohlídka má umožnit posouzení a vyšetření incidentu.
Letiště v Mnichově uvedlo, že po přistání nebylo letadlo schopno vlastní silou odjet ze severní dráhy. „To si vynutilo uzavření severní dráhy a přesměrování letového provozu na jižní dráhu,“ sdělilo letiště ve svém prohlášení.
Společnost Vietnam Airlines uvedla, že posádka dodržela všechny požadované postupy a bezpečně přistála na mnichovském letišti.
Všem cestujícím dopravce nabídl alternativní možnosti cestování na letech provozovaných společností Vietnam Airlines i dalšími leteckými společnostmi. Během čekání byly cestujícím poskytnuty ubytování, strava, doprava i další nezbytná podpora.
Ve stejný den oznámil Úřad pro civilní letectví Vietnamu, že předložil zprávu ohledně incidentu.
Společnost Vietnam Airlines uvedla, že spolupracuje s příslušnými úřady a stranami na prohlídce letadla. Další informace poskytne, jakmile budou k dispozici výsledky prohlídky a konkrétní provozní plány, uzavřel turecký web.
Vyšetřování incidentu se ujal německý Spolkový úřad pro vyšetřování leteckých nehod (BFU), který zajistil takzvanou černou skříňku. Podle mluvčí německého úřadu pro řízení letového provozu DFS při startu bylo poškozeno světelné zařízení na konci jedné z ranvejí. To podle ní svědčí o tom, že letadlo vzlétlo příliš pozdě.
Podle leteckého experta Heinricha Grossbongardta, kterého oslovila agentura DPA, unikli cestující a možná i lidé v okolí letiště jen o vlásek katastrofě. „Kdyby piloti letadlo nedokázali zvednout, mohlo to skončit ohnivou katastrofou se stovkami obětí,“ řekl.
Startovací dráha dlouhá kolem 4000 metrů je podle odborníků pro Boeing 787-9 zcela dostačující. Vyšetřování bude trvat vícero týdnů, závěrečná zpráva bude zřejmě k dispozici až za několik měsíců.