Zápach prasat změnil trasu. Let z Amsterdamu nouzově přistál na Bermudách

Boeing 787 Dreamliner společnosti KLM Royal Dutch Airlines zažil během transatlantického letu z Amsterdamu do Mexico City neobvyklou situaci. To když byl nucen přesměrovat se na Bermudy kvůli problému s nákladem živých prasat. Nákladní poklopy byly ještě hodiny po přistání otevřené kvůli větrání. Do cílové destinace tak let dorazil s notným zpožděním.