Stoupající cena ropy je velkou komplikací pro aerolinky. Zavádí palivové příplatky

Cena ropy kvůli ruské invazi na Ukrajinu trhá rekordy. Je na nejvyšších hodnotách za posledních více než čtrnáct let a to je další velkou komplikací pro letecké společnosti, které se ještě ani nestihly vzpamatovat z důsledků nedávné koronavirové pandemie. Některé aerolinie proto začínají zavádět i palivové příplatky, a to včetně Smartwings.