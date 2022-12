Nelichotivé umístění pro Ruzyni. Žebříček ji řadí mezi nejhorší letiště

V hodnocení sestávajícím se ze zpoždění, kvalit restaurací a obchodů a zkušeností turistů se obecně nedařilo evropským letištím.

Nejlépe podle společnosti AirHelp obstálo letiště Haneda v japonském Tokiu. Stříbrné bylo brazilské Recife a třetí příčku obsadilo Tokio Narita International Airport. Mezi dvacítkou nejlepších se z evropských letišť dostalo jediné – letiště Barajas ve španělském Madridu skončilo na dvanácté příčce.

Podle pražského letiště je ale hodnocení společnosti zavádějící. Minimálně proto, že velkou část bodů může letiště ztratit v kategoriích, jako je dochvilnost, na kterou má na rozdíl od dopravců minimální vliv.

„Relevantní hodnocení spokojenosti ze strany cestujících podávají opačný obraz než vyšel v dané anketě, například podle hodnocení uživatelů Google se Letiště Václava Havla Praha letos dostalo mezi TOP 10 nejlepších evropských letišť, uvedla mluvčí Letiště Praha Klára Divíšková.

Hodnocení AirHelp při bližším pohledu skutečně otázky vyvolává. Jedním z kritérií, na kterém Ruzyně tratí body, je kolonka včasných příletů, kde se největší tuzemské letiště s hodnotou 6,19 bodu dostává hluboko pod Heathrow ve Velké Británii (to má v hodnocení 6,74 bodu).

Zkušenost cestujících z letošního roku by ale spíše ukazovala docela jiný příběh. Obrázky s horou neodbavených kufrů na londýnském letišti obletěly světová média, letiště rovněž během letní sezony kvůli nedostatku personálu nutilo aerolinky rušit lety. Přestože ani Praze se komplikace způsobené překotným obnovením zájmu o letecké cestování po dvou letech útlumu nevyhnuly, nic výše zmíněného nebylo na Ruzyni potřeba.

Podle společnosti se ale délka zpoždění nezapočítávala, jen podíl zpožděných letů a letů na čas. „Jakýkoli let, který přiletěl do 15 minut od zveřejněného času příletu, počítáme jako let načas. Pro letošní skóre jsme se hodnotili lety za období od 1. ledna do 31. října 2022. Spočítali jsme, kolik letů bylo načas, a toto číslo jsme vyjádřili v procentech. Čím vyšší skóre, tím vyšší procento letů na čas. Například skóre 8,5 znamená, že 85 procent letů bylo včas,“ uvedl k hodnocení Karol Ihring z AirHelp.

20. června 2022

Kromě letiště si nelichotivé hodnocení odnesly i České aerolinie (ČSA). Ty se umístily z počtu 64 na 53. místě zejména kvůli průtahům ve vyřizování plateb za zpoždění a rušení letů.

Žebříček aerolinií a letišť AirHelp sestavoval naposledy v roce 2019 a kvůli covidové odmlce dva ročníky vynechal. Ani v posledním hodnocení firma Ruzyni a tuzemským aerolinkám příliš nenadržovala. Letiště skončilo 97 ze 116 hodnocených letišť a ČSA 59. místě ze 72 aerolinek.