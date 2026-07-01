Praha bude mít dvě přímé linky do Saúdské Arábie. Létat budou třikrát v týdnu

  17:35aktualizováno  17:35
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Airbus A320 saúdskoarabských aerolinek Flyadeal na letišti v Džiddě (5. ledna 2018) | foto: Profimedia.cz

Se začátkem letošních letních prázdnin spouštějí pravidelná spojení do saúdskoarabské metropole Rijádu a do přímořské Džiddy aerolinky Flyadeal. Během letní sezony budou v provozu třikrát v týdnu. Odlety do Rijádu jsou plánované od 1. července vždy ve středu, v pátek a v neděli, zatímco spojení do Džiddy bude proloženo vždy v úterý, ve čtvrtek a v sobotu, uvedlo Letiště Praha.

„Těší nás, že můžeme v Praze přivítat nového dopravce Flyadeal. Nové spojení z Džiddy a navýšení kapacity na trase z Rijádu dále posílí naši konektivitu s Blízkým východem i vztahy mezi Českou republikou a Saúdskou Arábií,“ uvedl předseda představenstva pražského letiště Petr Pos.

Podle něj se dá očekávat, že spojení v obou směrech využije na dvacet tisíc pasažérů. Pro Prahu navíc cestující z Blízkého východu představují velmi bonitní návštěvníky, kteří patří k turistům, kteří v metropoli utrácejí nejvíce peněz.

„Nové linky poskytují cestujícím ze Saúdské Arábie skvělou příležitost, aby navštívili a lépe poznali jedno z nejpůvabnějších evropských hlavních měst,“ uvedl Loyd Misquitta, obchodní ředitel letecké společnosti Flyadeal. Kromě Prahy oznámil dopravce spuštění linek do italského Milána a bosenského Sarajeva.

Pražská spojení bude během léta obsluhovat Airbus A320neo s kapacitou 186 cestujících. V provozu budou do konce září.

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